Клюква – на страже здоровья и фигуры

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Вечнозеленый стелящийся кустарник семейства вересковых произрастает на болотах в северном полушарии. Первое упоминание на Руси о клюкве относится к XVI веку – в Домострое. Народные названия в России – журавина, журавиха, веснянка, подснежница.

Клюква активно применяется в кулинарии и пищевой промышленности. Из ягод клюквы готовят различные морсы, кисели, желе, варенья, соусы к мясным и рыбным блюдам. Клюкву добавляют в салаты, пироги и другие блюда.

Полезные свойства клюквы переоценить сложно. В ягодах клюквы содержатся витамины С, РР, К, В1, В2, множество органических кислот, микро- и макроэлементов, флавоноиды, сахара, пектиновые, красящие, азотистые, дубильные вещества, фитонциды. Высокое содержание бензойной кислоты позволяет хранить клюкву без добавления консервантов, не подвергая термической обработке, долгое время.

Употребление морсов и соков из ягод клюквы полезно при простудных заболеваниях, а также в качестве поддержания иммунитета в период эпидемии простудных заболеваний. Последние исследования показали, что клюквенный сок может помочь защититься и от коронавируса.

Употребление клюквы улучшает аппетит и пищеварение. Блюда, содержащие клюкву, можно рекомендовать людям, страдающим гастритами с пониженной кислотностью желудочного сока.

Ягоды клюквы обладают также слабым мочегонным и бактерицидным действием и полезны при пиелонефрите и инфекциях мочеполовой системы.

Вещества, содержащиеся в ягодах клюквы, полезны для сердечно сосудистой системы. Регулярное их употребление способствует укреплению стенок сосудов, снижению уровня холестерина в крови и препятствуют образованию тромбов, тем самым снижая риск развития инсультов головного мозга.

Варенье из клюквы и клюквенный сок особенно полезны в зимне-весенний период. Продукты клюквы являются прекрасным средством для повышения иммунитета, а также предотвращают появление авитаминозов.

Людям, страдающим язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом с повышенной кислотностью лучше воздержаться от употребления ягод клюквы. Также стоит помнить, что клюквенный сок агрессивно воздействует на эмаль зубов, поэтому после употребления напитков или блюд, содержащих клюкву, рекомендуется прополоскать полость рта и почистить зубы.