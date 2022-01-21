Госдеп тоже решил бороться за историческую правду. Свою

Госдеп оформил претензии к России. Называются они «Пять наиболее устойчивых дезинформационных нарративов в России». Фото: Shutterstock

Госдеп оформил претензии к России. Называются они «Пять наиболее устойчивых дезинформационных нарративов в России».

Там много всего.

Есть и про могущественную «дезинформационную и пропагандистскую экосистему». Есть прямые намеки на вмешательства этой экосистемы в американские и прочие западные выборы. И упреки в том, что Россия навязывает «нечеткие и спорные определения, что есть «традиция» и «семейные ценности».

Но, главное — это то СССР присоединился к Гитлеру и начал Вторую Мировую войну. А, видимо, потом на танке приехал из рядовой Райен и вместе с Брэдом Питом они взяли Берлин.

Заметьте, Государственный департамент Соединенных Штатов в пециальном документе ведет дискуссию о событиях, случившихся 82 года назад. Это вступает в некоторое противоречие с любимым тезисом наших оппозиционеров, о том что российская власть застряла в прошлом, все время толкует об «истории» вместо того, чтобы сосредоточиться на будущем, электромобилях и зеленой повестке.

Важность исторического нарратива для страны, пережившей всего 30 лет назад катастрофу 1991 года, вполне понимают даже американцы. Для американских идеологов очевидно, что приравнивание СССР к гитлеровской Германии означает внедрение глубочайшего комплекса неполноценности и чувства вины нескольким поколениям граждан Российской Федерации.

Ведь никто не захочет иметь ничего общего со страной, которая несет вместе с Гитлером ответственность за ужасы Второй Мировой войны.

А кто объявил себя правоприемником СССР? Правильно. Россия. Так что логика — не сложная.

Из этого следует еще один вывод, который так же прямо сформулирован в этом документе.

«Россия называя тех, кто не согласен с ее извращенной версией истории, нацистами или сторонниками нацизма. Кремль также применяет эту формулу к истории украинской государственности».

Это означает легитимацию официального украинского исторического мифа, о том, что УНА-УНСО и УПА (запрещены в РФ) — были не нацистскими колаборантами, а — национально-освободительным движением. Не спрашивайте меня, как с этим уживается тот факт, что «освободители» Шухевич и Бандера щеголяли в форме Вермахта и СС? Сказано, вам, что российская версия истории — извращенная, значит так и есть. Те, кто с этим не согласен занимаются «историческим ревизионизмом».

Так история XX века снова превращается в существенный фактор еще и современной геополитики. А нам так авторитетно предлагали перестать копаться в прошлом и «обратить взгляды в будущее».

Вот только оказалось, что «будущее» зависит от «прошлого» гораздо сильнее, чем многим хотелось бы.