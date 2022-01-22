Место, которое вдохновляет надеть кроссовки. Ослепший спортсмен открыл первый в России Музей бега

Сергей проповедует любовь к спорту

Появление Сергея Гриня часто сопровождает звон, а издает его спортивное кадило с медалями. Каждая из наград - результат истории длинною в чью-то жизнь.

Все началось в 2005 году, когда Сергей оказался в реанимации из-за синдрома Лайелла или «синдрома вареного мяса». У человека сходит кожа, как после ожога, но из-за аллергии на лекарства. Его процент повреждений был 200 – то есть снаружи кожа и слизистые, и повреждение внутренних органов. Он пережил две клинических смерти, почти ослеп, а потом заново учился жить, но уже как инвалид. Сергей 17 лет живет с синдромом сухого глаза - спасают капли.

Бегать он начал, чтобы не потерять себя, и сначала с большим трудом преодолел дистанцию в 50 метров. Думал, это – потолок. Зато сейчас его личный рекорд - 52 километра и собственный музей бега. Единственный такой в России.

Из-за болезни Сергей практически полностью ослеп Фото: из личного архива

Идея его создания появилась случайно, когда Сергей возвращался с соревнований.

- Я тогда подумал, вот приду домой, повешу медаль. Кто ее увидит? Только семья и друзья. Я захотел сделать так, чтобы медали финишёров были в открытом доступе, чтобы любой мог узнать, чья это награда, какая история у этой медали. И вот однажды мне звонит Михаил Трусов, президент Федерации триатлона Сочи. Говорит, хочу «обнулиться». Он и ввел этот термин. Обнулиться – значит отдать все свои медали в музей и начать завоевывать их заново. В итоге, он принес мне пакет килограммов на восемь с медалями. Я спрашиваю Мишу: «Не жалко отдавать?». А он отвечает: «эмоции остались, это ценнее», - рассказывает мужчина.

Медалей становилось все больше. В коллекцию шли также кубки, грамоты, форма, фото, картины, всё, что связано с беговой и околобеговой тематикой. Оцифровано уже больше 350 экспонатов. Собственного помещения у музея нет - часть коллекции находится у Сергея в кабинете на работе, а в целом, музей больше виртуальный и расположен в Инстаграмме.

Коллекция росла, медали, кубки, грамоты, форма, фото, даже картины, всё, что связано с беговой и околобеговой тематикой. Фото: www.instagram.com/museumrun.ru

Мобильный же стенд-карусель с медалями бегун сделал сам. Взял колесо от шоссейного велосипеда, трубки от тактильной трости, низ от стула, чтобы конструкцию можно было ставить на пол и повесил награды.

- Я с этой каруселью стал выходить в город, в парки, на набережную. Люди подходят, спрашивают, что это за медали. Я рассказываю про музей, - продолжает Сергей Гринь.

Как итог – пишут спортсмены профессионалы и любители со всей России, участники спортивных сообществ, марафонов. Недавно музею передали медали представители Детской лиги гонок с препятствиями, а еще организаторы Международного Сибирского марафона.

Сергей даже бегал с семикилограммовым медальным колесом от дома до работы. Это шесть километров. А учитывая, что бежать приходилось с вытянутой рукой, по ощущениям шесть километров были за 20.

Сергей сделал мобильный стенд. Точнее карусель с медалями. Фото: из личного архива

Какого-то любимого экспоната в музее бега у Сергея нет, но есть особенные медали. Например, его собственная - с полумарафона 2019 года в Самарканде. Она напоминает о дне, когда все пошло не по плану, но тогда Сергей обрел еще одного спортивного товарища.

Бежать нужно было в паре, а напарника все не было. Дозвониться не получалось. Тогда Сергей подошел к группе спортсменов, которые готовились к забегу.

- Я подхожу и говорю: «Всем привет, тут такое дело – я с инвалидностью по зрению, почти не вижу. Лидер мой потерялся, а бежать хочу. Кто из вас бежит 21 километр за два часа?». И вот за пять минут до старта я нашел компаньона по бегу. Женщина из Кыргызстана. Бузууре 53 года, спортсменка, атлет, занимается еще каратэ, у нее черный пояс. Мы разговорились, и она признается, что у нее брат слепой. Из сотни человек, из всех участников, я нашел именно ее, представьте себе!, - рассказывает Сергей.

Женщина из Кыргызстана. Бузууре 53 года, спортсменка, атлет, занимается еще каратэ, у нее черный пояс. Фото: из личного архива

И, наверное, даже не стоит говорить, что этот выдающийся человек очень многих людей привел в спорт.

- У меня бегать начали не только друзья и коллеги. Однажды соседи при мне разговорились. Один говорит: «А я бегать стал из-за Серёги. Смотрю, он на работу и с работы бегом. Я подумал, а чем я хуже самого себя?». Так и сказал. Мне понравилось, что именно так сформулировал. Не хуже Серёги, а не хуже самого себя, - поделился Сергей.

Тех, кто решил стряхнуть пыль с кроссовок, становится все больше среди подписчиков блога Музея бега. Даже солидные ЗОЖ блогеры с 10 и 20 тысячами подписчиков пишут с просьбой рассказать: как начать бегать? И это самый частый вопрос.

- Я на него придумал такой ответ: Перефразируйте свой запрос – не как, а с кем начать бегать. Если вы не бегали до этого, то лучшей мотивацией побежать станет компания. Потому что бег в группе – это общение, ты не пропустишь тренировку, потому что вы уже договорились на определенное время, - поясняет Сергей.

Весной он хочет нести спорт в массы в чемоданах. Да, в старых чемоданах на колёсиках. Знакомые художники их распишут, и будет передвижная выставка музея бега. Из экспонатов - яркие фото спортсменов и любителей: мамочек с колясками, вездеходов, формат «до и после».

Например, может ли человек весом 140 килограммов стать триатлетом? Да! И это доказывает история Евгения Фокина.Семь лет назад он начал заниматься спортом, а теперь готовится ко второй железной дистанции в триатлоне 226 километров.

Любимой рубрикой среди подписчиков виртуального музея бега стал формат «до и после».Фото: www.instagram.com/museumrun.ru

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