«Марину затравили»: Соседка рассказала, как вдова Градского живет после ограбления

По словам знакомой Градского, музыкант всегда переживал, как его жена будет жить без него. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скандалы с наследством Градского не утихают: много шума наделало недавнее ограбление вдовы артиста. Бандиты похитили у Марины Коташенко 100 миллионов рублей прямо из ее роскошного особняка. Родственники покойного артиста уже высказали свою точку зрения на случившееся. Сын Градского Даниил не стал отрицать версию о том, что Марина могла подстроить это преступление, чтобы присвоить деньги. В этом же уверена и сестра музыканта Наталья. Соседка Градских, известный дизайнер Аника Керимова убеждена, что Марина не могла инсценировать кражу. По словам Керимовой, сейчас Коташенко раздавлена всем случившимся. Вдова Градского не в состоянии сопротивляться давлению родственников покойного мужа, атаковавшим ее со всех сторон.

Аника утверждает: Градский еще при жизни предвидел, что Марине придется нелегко без него. Он был уверен, что его жена, которую он буквально воспитал, «вылепил» под себя, беспомощна, как ребенок.

- Мне очень жаль Марину. Градский был для нее всем. Он взял ее совсем девчонкой, воспитал под себя. Для Александра Борисовича она была словно младшая дочка: он относится к ней как к ребенку. Наши дома расположены в соседних поселках, мы встречались у общих знакомых. Он всегда говорил, что не знает, как она будет жить, когда его не станет. И как в воду глядел: Марину сейчас просто затравили. Вчера звонила наша общая приятельница. Говорит, что Марина очень подавлена, раздавлена, - рассказала Керимова «Собеседнику».

Дизайнер считает, что родственники просто желают нажиться на смерти музыканта, поэтому делают подобные громкие заявления. Аника напомнила, что Марина Коташенко прожила с музыкантом 17 лет и родила ему двоих детей. Вполне естественно, что Градский, почувствовав себя не совсем здоровым, решил на всякий случай узаконить отношения с любимой женщиной. Тем более, что он всегда так беспокоился о том, как Марина будет жить без него.

- Все нападки на Марину сейчас происходят лишь из-за того, что люди хотят нажиться на смерти Александра Борисовича, - считает Аника.

Марина Коташенко раздавлена всем случившимся. Фото: Иван МАКЕЕВ

Керимова призывает родственников артиста подумать о младших детях Градского и ради них зарыть топор войны. Кутюрье осудила близких певца за громкие заявления, которые они делают о Марине в публичном пространстве.

- Я считаю, что непорядочно со стороны родственников в подобной ситуации выходить на публику с такими заявлениями, что, мол, никакого ограбления не было. Тем более, что деньги были в доступе Марины. Она могла давно их забрать и вывезти. Почему она должна перед кем-то отчитываться за деньги, которые хранились в ее доме? Она просто по своей инфантильности озвучила сумму, - говорит Керимова.

Напомним, об ограблении вдовы Градского стало известно 16 января, однако само преступление было совершено неделей раньше. По словам потерпевшей, трое неизвестных инсценировали аварию. Когда Марина Коташенко вышла из машины, преступники затолкали ее в автомобиль и под дулом пистолета приказали отвезти домой. Мужчины, по словам Коташенко, требовали отдать им то, что им принадлежит. Доехав до дома, Марина передала преступникам хранившиеся у нее 100 миллионов рублей. Затем она также под дулом пистолета отвезла злоумышленников на вокзал. В полицию вдова Градского обратилась только спустя неделю, поскольку грабители угрожали убить ее маленьких детей.