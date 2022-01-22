Софи Марсо: Я много раз умирала в своих фильмах. Одна Анна Каренина чего стоит!

Французская кинодива дала эксклюзивное интервью кинообозревателю «КП». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый фильм Франсуа Озона снят по реальной истории. Софи Марсо играет в нем писательницу Эмманюэль Бернхайм, сотрудничавшую с Озоном в написании сценариев нескольких его фильмов. По настойчивому требованию своего 85-летнего отца, пережившего серьезный инсульт, Эмманюэль организовала ему безболезненную кончину в Швейцарии. Потому что в демократической Франции с эвтаназией все гораздо строже.

Мои дети не обязаны смотреть этот фильм

- Играя такого персонажа, вы не могли не задаваться обуревающими ее этическими вопросами…

- Конечно, я задавала себе эти вопросы. Не то, чтобы это был мой первый фильм о смерти - я и в крематории снималась, и где только не. Вообще я много раз умирала в своих фильмах. Одна Анна Каренина чего стоит! Никто из нас не знает, что с нами случится, и поэтому нужно об этом задумываться. Мы действительно очень мало говорим о смерти: ни в семье, ни в обществе это не принято. Это табу, мы находимся в отрицании этой темы. Знаем, что это с нами случится, но разговаривать об этом не хотим. Я никогда не игнорировала эту тему, но этот фильм во многом меня освободил. Опыт от соприкосновения с такой сложной тематикой я бы назвала позитивным. Я поняла, что не одинока, ведь эти вопросы стоят перед всеми людьми…

Кадр из фильма «Все прошло хорошо»

- Как ваши дети отнеслись к этому фильму?

- Они не должны его смотреть. Мы и так можем говорить с ними на любую тему. У нас совсем недавно был подобный опыт в семье, но, конечно, в 20 лет они не могут относиться к смерти так же, как я, - сказала актриса kp.ru.

- Франсуа Озон говорил, что на съемках вы постоянно плакали.

- Да, я эмоциональный человек. Но Озон не делает эмоциональных фильмов, он излагает факты. Моей героине нужно сделать выбор, ей нужно найти доктора в Швейцарии, она должна поговорить с отцом, который невыносим. У неё столько дел, что ей некогда жаловаться и плакать, она всё держит в себе.

Когда я пыталась вдаваться в психологию своей героини, Озон говорил мне: «Тебе нужно просто сесть в машину!».

- Озон признавался, что он ваш фанат с юных лет.

- Он просто фанат кино, фанат актёров! Он любит актёров, а мы любим его, поскольку он любит нас. Он самовыражается через кино, поэтому так много снимает, а мы, актеры, даем ему энергию, даем ему крылья!

Кадр из фильма «Все прошло хорошо»

- Как по-вашему, эвтаназия должна быть более доступной процедурой?

- Я никому не судья и могу отвечать только за себя. Думаю, что индивидуальный опыт отличается от опыта коллективного. Как личность, я хочу быть свободна в решении этого вопроса. Не уверена, что выбрала бы для себя такой путь, но если я его выберу, я бы хотела иметь такую возможность. Но решать за всех я не могу и не хочу. Я бы не хотела, чтобы был какой-то закон об эвтаназии. Мне кажется, что люди просто должны быть свободны решать это для себя. Но вообще это слишком большой вопрос. Не думаю, что наш фильм выступает однозначно за или против. Это такая тема, что не знаешь, как к ней подойти…

Я работаю уже 42 года!

- Вы снимаетесь с 13 лет - за это время вам хотелось остановиться и все бросить?

- Не то слово! И много раз! Это не значит, что мне не нравится моя профессия и что я ее ненавижу. Просто мне иногда хотелось оказаться на некотором от неё отдалении. Слушайте, я работаю уже 42 года, у меня есть право на тишину и мир с самой собой, право на какое-то личное пространство. Я люблю работу, люблю кино, но всему свое время. Недавно я смотрела фильм на какой-то платформе и увидела, что на ней 17 моих картин! Тогда-то я и подумала, что достаточно уже поработала!

- В этом причина того, что вы сейчас мало снимаетесь?

- Да, я остановилась и года три почти не работала, отказывалась от всех предложений. Мне нужно было время для самой себя. Когда начинаешь рано работать, время вдруг хватает тебя за ногу и говорит: «А как насчёт самой себя? Как насчёт своей собственной жизни?». У меня все-таки есть жизнь, я же не только артистка! Мне нужно было кое-что уладить в своей личной жизни, поэтому я немного ушла в тень, но потом у меня снова возникло желание вернуться на съемочную площадку, и я сделала подряд три фильма. Да, я начала очень рано и никогда не задумывалась о карьере, все просто случилось само собой, причем так быстро, что мне и задуматься было некогда - о том, чем я хочу заниматься, хочу ли я жить такой жизнью, поэтому я задумалась об этом сейчас, - сказала Софи Марсо kp.ru.

Кадр из фильма «Все прошло хорошо»

- Ваши фото украшают 300 гламурных обложек. Что вам более по сердцу - роль модели или актрисы?

- Не могу сказать, что это совсем уж разные вещи. Правда, модели не нужно ничего играть, напряжения здесь гораздо меньше. Актрисе нужно вживаться в образ - ты трансформируешься, становишься кем-то другим. Одно дело снять фотографию, а другое дело сыграть в двухчасовом фильме, рассказать в нем глубокую человеческую историю. Когда ты играешь, ты прячешь себя, с обложкой журнала все не так серьезно. Поскольку я никогда не училась своей профессии, никогда не ходила в драматическую школу и училась всему на площадке, я до сих пор стараюсь учиться - обсуждать роль с режиссёром, играть в театре, репетировать, участвовать в читках…

- Как вы вспоминаете съемки в фильме о Джеймсе Бонде?

- С большим воодушевлением! Мне очень жаль, что недавно умер режиссёр фильма "И целого мира мало" Майкл Аптед, он был прекрасным человеком, да и семья продюсеров Брокколи относилась ко мне великолепно. Вообще я большой фанат Бонда, и была очень горда сниматься в этой картине!

Кадр из фильма «И целого мира мало»

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Софи Марсо родилась 17 ноября 1966 года в окрестностях Парижа. В 13 лет дебютировала в фильме Клода Пиното "Бум". В 16 уже подписала контракт со студией "Гомон". А в 1985 году снялась в картине своего будущего мужа, польско-французского режиссера Анджея Жулавского, в браке с которым прожила 18 лет. Сыграла в большом количестве фильмов, в том числе у таких крупных режиссеров, как Морис Пиала, Бертран Тавернье, Микеланджело Антониони, Мел Гибсон. В течение 7 лет была подругой жизни актера Кристофера Ламберта, имеет сына Венсана и дочь Жюльетт.

5 лучших фильмов Софи Марсо:

- "Бум" (1980)

- "Мои ночи прекраснее ваших дней" (1989)

- "Храброе сердце" (1995)

- "Анна Каренина" (1997)

- "И целого мира мало" (1999)

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