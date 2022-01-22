Шантажисты используют сервисы знакомств для выманивания ваших интимных фото

Флирт, знакомства и, романтические отношения решительно переместились в цифровой мир. С одной стороны это удобно, но с другой - не всегда безопасно. Фото: Shutterstock

Что объединяет футболиста “Зенита” Артему Дзюбу и одного из богатейших людей планеты, создателя Amazon миллиардера Джеффа Безоса? Правильный ответ: они легкомысленно доверяли свои интимные фото и видео интернету и стали жертвами онлайн-шантажистов. У Дзюбы вымогали 5 миллионов евро, угрожая опубликовать греховное видео. Безос, который на тот момент был женат, обменивался сексуальными фото со своей любовницей Лореной Санчес. Развод, на который подала жена, стоил ему более 37 миллиардов долларов. О чем это говорит?

О том, что флирт, знакомства, романтические отношения (а в случае с Дзюбой и секс) решительно переместились в цифровой мир. С одной стороны это удобно, но с другой - не всегда безопасно. И если, что называется “люди с обложки”, оказались перед выбором - деньги или позор, значит в точно таком же положении находятся и миллионы рядовых граждан. Тем более, что во время пандемии, когда физические контакты сводятся к минимуму и эпоху расцвета переживают сервисы онлайн знакомств.

1,8 миллионов обнаженных фото в день

Только в США по данным ФБР за первые 7 месяцев 2021 года жертвы выплатили шантажистам, которые угрожали опубликовать их сексуальные фото, в общей сложности 8 миллионов долларов. В полицию за помощью обратились около 16 тысяч пострадавших половина из них молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. И это, только видимая часть айсберга, учитывая какой колоссальный объем занимает в переписке секстинг. Что это такое? Это термин образованный от слияния слов “секс” и “текст”. Впрочем, вместо текста может использоваться и фото. На основании одного из опросов, проведенного в США американцы ежедневно пересылают друг другу 1,8 миллионов фотографий в “обнаженкой”. Почти каждый четвертый (23%) отправлял свои секси-фото парню или девушки, с которыми познакомился в приложении Tinder. При этом:

- 80 процентов девушек признались, что отправляли новым знакомыми свое фото топлесс

- 75 процентов парней щедро делились панорамным видом своих причиндалов.

При этом большинство из участников переписки никогда не видело друг друга живьем. То есть фактически парни и девушки отправляли свои интимные фотографии на деревню дедушке.

Похожие цифры приводит другое исследование его проводили сотрудники Института Кинси при Университете штата Индиана. Ученые выяснили, что в большинстве случаев обмен секстингом происходит среди устоявшихся пар - 66 процентов мужчин и 78 процентов женщин таким образом флиртовали со своим партнером, для них это своего рода любовная игра. Следовательно остальные - треть мужчин и четвертая часть женщин - делились обнаженкой с незнакомцами. Кроме того, 23 процента тех, кто получил секси-фото, отправляли их подругам или приятелям - просто “заценить”.

И даже если у тех, с кем вы состоите в переписке, нет злого умысла, вероятность того, что ваша обнаженка рано или поздно попадет в плохие руки очень велика.

Как выманивают компромат

Вот как описывает технологию охоты за вашими интимными фото Калли Цани психолог из Университета Хаддерсфилда (Великобритания):

- Злоумышленнику нужно сначала завоевать доверие жертвы, - объясняет психолог. - Поэтому он любыми средствами старается понравиться, убедить вас, что вы хорошая пара. На следующем этапе он предлагает заняться секстингом. Вымогатель просит прислать ему сначала невинные фото или видео - “хочу узнать, как ты на самом деле выглядишь”. А затем предлагает поделиться сексуальными фотографиями. Если вы стесняетесь, он может прислать свои снимки (чаще всего это фотографии других людей).

Показательным и печальным примером является история 15-летней канадской девочки из Аманды Тодд, одной из первых жертв цифрового секс-шантажа. В 2010 году Аманада (она тогда училась в 7-м классе) познакомилась в видеочате с незнакомцем. Позже выяснилось, что это был 30-летний гражданин Голландии Айдын Кобан, выдававший себя за сверстника школьницы. Онлайн-роман длился в течении года и в конце концов злоумышленник уговорил Аманду показать грудь. Через некоторое время мужчина потребовал, чтобы девочка полностью разделась перед камерой и “устроила шоу”, иначе он разошлет ее фото топлесс семье и друзьям. После того, как Аманда отказалась, вымогатель опубликовал ее снимок на фальшивой странице в “Фейсбуке” и добавил туда друзей из аккаунта жертвы. Друзья оказались теми еще козлами и принялись издеваться, унижать школьницу, обвинять ее в том, что она доступная девушка. Семья Аманды несколько раз меняла школу и место жительства, но каждый раз шантажист находил Аманду и и рассылал фото и оскорбительные высказывания в адрес Аманды ее новым одноклассникам и учителям. Травля длилась два года девушка винила себя во всех смертных грехах, считала, что она “неправильная” и ничего нельзя исправить. В итоге она покончила с собой.

Впрочем, когда пикантные фотографии оказываются в руках ненадежного человека события могут развиваться по-разным сценариям.

- Иногда ваши фото ню просто выкладываются в сеть, чтобы “поржать и поглумиться”.

- Не исключено, что фальшивую учетную запись создал бывший партнер, с которым вы поссорились. Им может двигать желание отомстить или выставить вас в дурном свете.

- Есть вероятность, что личные фото оказались в руках сексуального преступника, который будет принуждать жертву к сексу, угрожая что разошлет фотографии знакомым или родственникам. Именно так хоккеист Рид Буше (американец играющий за “Локомотив”) заставил 12-летнюю девочку заниматься с ним оральным сексом - он шантажировал ребенка, что опубликует компрометирующее ее видео.

- Интимные Х-файлы могут попасть в руки жуликов, которые целенаправленно будут разводить вас на деньги. Иногда они сами выбирают жертву. Но чаще покупают откровенные снимки и видео на онлайн-рынке (их продают завсегдатаи сервисов знакомств) и затем используют их для секс-вымогательства.

Что делать, чтобы уберечься?

Вы рискуете не только деньгами и репутацией, но можете получить моральную травму, которая отравит вам жизнь. То, что однажды попало в интернет невозможно удалить. Перед тем, как заняться цифровым интимом подумайте насколько надежен человек по ту сторону экрана? Можно ли ему доверять?

Вот что советует психолог Калли Цани, которая изучала случай Аманды Тодд и других подростков, пострадавших от секс-вымогателей.

1. Воздержитесь от обмена фотографиями или видеороликами сексуального характера с людьми, которых не знаете в реальной жизни.

2. Избегайте обмена интимными фото в новых отношениях. Хотя секстинг может повысить степень близости и сексуального удовольствия, необходимо осознавать риски. Прежде чем делиться секс-картинками пара должна установить высокий уровень доверия.

3. Если вы стали жертвой преследования и запугивания не выполняйте требования преступников. Расскажите об угрозах членам семьи, или людям, которым доверяете. Не стесняйтесь заявить в полицию.

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