Неизлечимо больного Леонида Куравлева отправили в хоспис

Леонид Куравлев. Фото: Евгения ГУСЕВА

Леонида Куравлева выписали из Коммунарки, где он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Артист перенес операцию, питался через трубочку. Врачи вылечили звезде вирусно-бактериальную пневмонию. Однако признали, что помочь звезде кино более не в силах. Артисту присвоили паллиативный статус и отправили в хоспис.

Леонид Куравлева осмотрели неврологи. Их вердикт оказался печален. Любимого артиста отправили в хоспиc. Дело в том, что у него тяжелое поражение мозга, рассказал источник kp.ru. Эта болезнь неизлечима. В хосписе Леонид Вячеславович будет оказана паллиативная помощь.

Ранее стало известно, что вещи звезды "Афони" вывезли из дома престарелых, где артист обитал последние полгода. Поступил он в социальное учреждение лежачим, очень худым. Знаменитый артист почти не говорил и оглох. "У него была борода заросшая, он был неумытый, неухоженный. Вплоть до того, что мы вызывали лора, чтобы почистить уши", - говорила сотрудница дома престарелых.

Актера привез сын. "Очень плохо к родственникам своим относится, дочка довела. Он делал вид, когда она приходила, что спал. О ней даже слышать ничего не хотел. Не она сюда привезла, а сын. Думаю, что это был акт спасения какой-то", - сокрушалась женщина.

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