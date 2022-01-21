Что известно о новой вакцине против коронавируса «Конвасэл»

«Конвасэл» - это инновационная вакцина для профилактики COVID-19, в основе которой рекомбинантный, то есть полученный путем генной инженерии в пробирке, белок N вируса SARS-CoV-2.

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства подал заявку на регистрацию вакцины против коронавируса под названием «Конвасэл». Смотрим, что известно о новой вакцине против коронавирусной инфекции на данный момент.

КАК РАБОТАЕТ НОВАЯ ВАКЦИНА

«Конвасэл» - это инновационная вакцина для профилактики COVID-19, в основе которой рекомбинантный, то есть полученный путем генной инженерии в пробирке, белок N вируса SARS-CoV-2.

Как сообщают в ФМБА, вакцинация препаратом «Конвасэл» формирует широкий иммунный ответ, включая гуморальный иммунитет, то есть специфический антительный, нацеленный на первую встречу с вирусом, а также клеточный, тот, который сохраняется дольше, чем антительный.

В ЧЕМ ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ НОВИНКИ

В отличие от препарата «Спутник V», где в аденовирусный вектор «вмонтирован» фрагмент S-белка коронавируса, при помощи которого вирус проникает в клетки организма, «Конвасэл» ориентирован на N-белок, наиболее консервативный, то есть меньше всего подверженный изменениям в процессе эволюции самого вируса.

N-белок практически идентичен в разных штаммах коронавируса SARS-CoV-2, а это значит, что для вакцины будет меньше различий, работать ли против «дельты», «омикрона» или какого-то иного варианта коронавируса, пока его N-белок не сильно мутирует. Другие вирусы при разработке препарата не используются, вирусные векторы здесь не нужны.

Технология производства рекомбинантных белковых вакцин позволяет при необходимости легко видоизменять вакцину, если появляется вариант сильно мутировавшего вируса. Плюс дает возможности для быстрой наработки массового производства, поскольку не требует работы с исходным живым коронавирусом.

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА

30 декабря в эфире телеканала «Россия 24» глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что клинические испытания вакцины проходят с 19 июля, с момента прививки первых добровольцев прошло около 100 дней, и никто из них на момент конца декабря 2021 года не заболел. При этом чуть более 150-ти привитых добровольцев жили «в свободном режиме», то есть могли контактировать с вирусом.

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