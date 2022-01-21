Олег Газманов выставил видео с 52-летней женой без купальника в бассейне

Олег Газманов с женой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Олег Газманов и его прекрасная супруга Марина Муравьева являются одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Певец без ума от своей избранницы. В блоге главного есаула страны много фотографий и видео с женой. Не успели поклонники полюбоваться на знаменитостей во время их отдыха в Сочи, как звездная пара отправилась на Мальдивы.

Олег Газманов с 52-летней женой Мариной первые дни нового года провели в горах Краснодарского края, а затем супруги поспешили улететь греться к Индийскому океану. Пара остановилась в одной из вилл на воде.

70-летний певец то и дело размещает фотографии с женой. Вот Марина нежится на пляже, а тут эффектно заходит в воду. А еще на одном снимке игриво бежит по белоснежному песку.

А на днях блог артиста пополнился пикантным видео. В нем красавица-жена предстала без купальника. Газманов показал, как Марина купается в бассейне под дождем. "Тропический дождь, волны, ныряния к рыбам и кораллам! И отличный закат! Насыщаюсь красотой и отпуском!" - написал певец.

Сама Марина тоже прокомментировала откровенное видео. "Абсолютное счастье - дамочка ненадежная! Я бы не взяла ее в близкие подружки, пусть будет приятельницей. Даже наставницей! Но хотела бы рассказать о своем муже, который именно дружит и с ясными днями ,и счастьем. Я стараюсь не мешать их флирту, наблюдаю, повторяю, учусь. И как-то потихоньку стала своей в их компании", - начала она свой монолог.

Она отметила, что ее супруг умеет радоваться жизни. "Мы так много хохочем, что болят мышцы на лице и животе! Если вы не смеетесь со своим мужчиной до слез и обморока, задумайтесь, ваш ли это мужчина? Спасибо, муж, что ты такой сорванец. Я так долго пыталась это изменить, не осознавая своего счастья, наконец-то дошло! Я его так нахваливаю, как будто хочу загнать подороже. Не подумайте так, не продается, не сдается! Занято!" - резюмировала она.

Напомним, Марина Муравьева является второй женой Олега Газманова. Они вместе с 1997 года. У пары есть совместная дочь Марианна. Также у музыканта есть первенец Родион, а у Марины - сын Филипп от предыдущих отношений с Вячеславом Мавроди, родным братом Сергея Мавроди.