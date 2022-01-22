Врач-онколог озвучил печальные новости о больной раком Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известие о том, что больная раком Анастасия Заворотнюк перестала говорить, стала шоком для всех поклонников актрисы. Встревоженные россияне оставляют десятки сообщений в блоге старшей дочери звезды сериала "Моя прекрасная няня". Именно Анна известила общественность о том, что ее знаменитой маме стало хуже. Чем может грозить потеря речи для народной любимицы, рассказал врач-онколог.

Дочь Анастасии Заворотнюк, которая три года борется с раком мозга последней стадии, призналась, что переживает очередной тяжелый период в жизни. Поклонники предположили, что ее маме стало хуже. Опасения публики были не напрасны.

Анастасии стало хуже. Ее дочь Анна призналась, что мама по-прежнему борется за свою жизнь, но близким больно смотреть на то, через какое испытание она проходит. "Держимся, как можем. Болезнь действительно страшная. Разбивает сердце видеть ее такой!" - сообщала наследница.

А чуть позже поведала, что ей очень не хватает маминых советов. Из-за недуга артистка не может говорить.

"Опухоль развивается, задевает определенные структуры головного мозга. Некоторые связаны с речевыми функциями, другие со зрительными. Состояние может говорить об объеме распространения опухоли или о симптомах проблем с нервной системой", - цитирует врача-онколога Юрия Покровского Day.ru.

При этом, по словам специалиста, при потере речи пациент может остаться в живых, если у него сохранены другие функции. Онколог также отметил, что ситуация действительно печальная.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в августе 2019 года. Позже был обнародован ее диагноз "глиобластома". Это наиболее агрессивная форма опухоли мозга. На сегодняшний момент известно, что Заворотнюк находится в своем загородном доме в Крекшино. Артистка сильно поправилась, передвигается в инвалидной коляске. Иногда теряет сознание от боли.