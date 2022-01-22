«Вышла в тираж старушка»: Пышная грудь Анфисы Чеховой едва поместилась в бикини

Анфиса Чехова отдыхает на Мальдивах. Фото: Инстаграм.

Анфиса Чехова проводит январские каникулы на Сейшельских островах. Телеведущая каждый день делится в Инстаграме яркими снимками в бикини. Один из ее купальников привлек особое внимание поклонников. Синее бикини подчеркнуло пышную грудь звезды, едва уместившуюся в лифчике, а трусики с блестящими камнями акцентировали внимание на ее аппетитных бедрах.

На фото Анфиса позирует у бассейна, в окружении тропической зелени.

- Фото в купальнике на фоне фотообоев. На Сейшелах, куда не встань, попадешь на фотообои. Фотографии получились прямо на обложку журнала «Максим». Но меня туда уже сниматься не зовут. Вышла в тираж, старушка. Буду радовать своих подписчиков. Тем более, что тираж моего Инстаграма на порядок больше тиража журнала «Максим», - заявила Чехова.

Один из ее купальников привлек особое внимание поклонников. Синее бикини подчеркнуло пышную грудь звезды, едва уместившуюся в лифчике. Фото: Инстаграм.

На Сейшелах Анфиса остановилась в роскошном отеле на вилле с собственным бассейном. Прямо по территории отеля ползают гигантские черепахи – ради них многие туристы и приезжают на эти острова. Анфиса не скрывает, что отдыхает на Сейшелах бесплатно: она прилетела сюда по приглашению отеля. Поэтому в каждом посте неустанно рекламирует курорт своим прекрасным телом в бикини.

Телеведущая в каждом посте неустанно рекламирует курорт своим прекрасным телом в бикини. Фото: Инстаграм.

Анфиса призналась, что она уже не в первый раз на Сейшельских островах. Оказывается, именно здесь телеведущая вышла замуж за актера Гурама Баблишвили. Пара поженилась в 2015 году.

- Я уже была на Сейшелах, даже замуж тут выходила. Но отель был городского типа, мы жили на третьем этаже с балконом в столице Сейшел… Рая не прочувствовали, - рассказала Анфиса.

Семейная жизнь телеведущей не заладилась: уже в 2017 году Анфиса и Гурам расстались после восьми лет отношений. Их брак не спасло даже рождение сына Соломона. По словам Анфисы, они с Гурамом по-разному видели свое будущее и стремились к совершенно разным вещам. Со временем Анфиса поняла, что ей нужен другой мужчина. У них с Гурамом были разные интересы: ему хотелось жить в Грузии, а ее тянуло в Индию или на Бали, где она могла «медитировать и постигать высшие материи». В итоге супруги поймали себя на том, что стали редко видеться.

- Гурам хотел жить в Грузии. Но я там не смогла находиться. Это не моя страна. Мы стали часто разъезжаться и расставаться, мало времени проводили друг с другом. У нас стали разные интересы. Стало очевидно, что просто нам нужно пойти в разные стороны, - рассказывала телеведущая.

На Сейшелах Анфиса живет бесплатно, по приглашению отеля. Фото: Инстаграм.

Супруги сумели сохранить дружеские чувства ради девятилетнего Соломона. Анфиса даже подружилась с новой избранницей экс-супруга - блогершей Юлией Томилиной. Недавно Юлия родила Гураму сына. Чехова хорошо относится к новой семье экс-избранника.

- Никогда не страдала из-за развода, - заявила телеведущая. - У меня довольно быстро появилась новая любовь, у Гурама тоже возникли отношения. Сын рассказал мне, что папа уже живет с другой девушкой, я подумала: «Ну и отлично! Мы ведь разошлись».