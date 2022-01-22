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Пандемия коронавируса продолжается, и из-за нового штамма COVID-19 в ряде стран мира зафиксированы очередные – четвертые и пятые волны распространения. Общее же число выявленных с начала пандемии случаев заражения составило в мире более 340,5 миллионов. Наибольшее количество заболевших – в США (68 млн.), Индии (38,5 млн.) и Бразилии (23 млн. человек).

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттереш заявил, что человечеству необходимо начать готовиться к новому штамму коронавируса, гораздо более опасному, чем «омикрон». Глава ООН предложил рассмотреть как один из вариантов такой подготовки переход к режиму чрезвычайной ситуации.

Нижняя палата австрийского парламента проголосовала за законопроект, обязывающей всех жителей страны в возрасте от 18 лет и старше проходить обязательную вакцинацию от COVID-19. Тем, кто откажется без уважительной причины от прививки, грозит солидный штраф. Законопроект вряд ли встретит сопротивление у депутатов верхней палаты и, скорее всего, будет утвержден и там. Если это произойдет, то Австрия станет первой страной в Европе, где вакцинация от коронавируса станет обязательной.

Великобритания постепенно снимает ограничительные меры. Там прекратят требовать свидетельство о вакцинации при посещении массовых мероприятий, возвратят работников с удаленки, ношение защитных масок в закрытых помещениях и общественном транспорте перестанет быть обязательным требованием.

Аналогичные послабления анонсировало и правительство Франции. Но в этой стране они не будут касаться невакцинированных.

Президент США Джо Байден заверил, что его администрация не намерена рассматривать введение новых локдаунов даже в случае еще более активного распространения «омикрона». Белый дом и профильные ведомства намерены сконцентрироваться на активизации вакцинации населения.

Израильские медики фиксируют тысячи повторных заражений коронавирусом. Если ранее, например, в августе прошлого года, таковые встречались крайне редко, на уровне нескольких десятков случаев в день, то на пике «омикрона» в первую половину января 2022 года таких случаев было более 25 тысяч.

В Латвии решено задействовать особый механизм организации работы жизненно важных секторов экономики в период пандемии. Одной из мер стала возможность допуска до работы специалистов, у которых диагностирован коронавирус, протекающий в бессимптомной форме.

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