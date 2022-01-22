Водитель Tesla попался в Великобритании за просмотром порно в пробке

Панорамные окна авто дали возможность соседям не только смотреть за происходящим на экране, но и делать фото. Фото: REUTERS

Владелец электромобиля Tesla в Великобритании попался за просмотром порно – мужчина решил не терять времени в пробке, но не учел, что большой дисплей и панорамные окна авто дали возможность соседям не только смотреть за происходящим на экране, но и делать фото.

– Я был не против постоять с утра в пробке. Виды были изумительные, – написал в соцсети Дэн Китченер, разместивший фото стоящей впереди Tesla.

Пользователей соцсетей кадр развеселил, и они принялись комментировать происходящее.

– Держи обе руки на руле.

– Всегда удивлялся, зачем в авто такой большой экран.

– Ему явно не скучно в этой пробке.

В ноябре прошлого года правительство Великобритании заявило, что намерено пересмотреть правила дорожного движения для водителей транспортных средств. В частности, планируется, что будут серьезно ужесточены наказания за использование гаджетов во время поездки, а стояние в пробке будет приравнено к вождению.

Британским автомобилистам по-прежнему разрешат пользоваться средствами спутниковой навигации, но дисплеи приборов должны быть закреплены и размещены таким образом, чтобы не отвлекать водителя от дороги.

Согласно статистике, опубликованной Королевским обществом по предотвращению несчастных случаев (RoSPA), в Великобритании за прошлый год гаджеты стали причиной 2,5 тысячи ДТП, в которых погибло более 60 человек.

– Хотя эти устройства могут быть удобны для водителя, позволяя ему выполнять множество задач, они также могут слишком сильно его отвлекать, – прокомментировал данные эксперт RoSPA.