90-летний певец из Африки стал звездой соцсетей, не имея никакого представления об Интернете

Гидези обладает уникальным голосом. Фото: стоп-кадр видео

Старейшему жителю деревни в небольшой африканской стране Малави Гидези Чаламанде 92 года. Он почти не умеет читать и писать, у него нет мобильного телефона. Зато Гидези обладает уникальным голосом, который покорил миллионы людей по всему миру. Видео, где он поет вместе со своим внуком, посмотрели в TikTok более 80 миллионов раз.

- Мне все говорят, что я – звезда, но у меня даже смартфона нет, чтобы увидеть те видео, благодаря которым я стал популярным, - говорит старик.

Гидези живет в деревне, вдали от цивилизации. Свои песни он сочиняет на местном языке – чева. И пусть мало кто понимает значение слов, слушателям понятно, что поет пожилой человек о любви, дружбе и добром отношении друг к другу.

- Исполнение очень страстное, нельзя остаться равнодушным к нему, - считает южноафриканский продюсер Джо Мачингура.

Самая известная композиция, которую исполняет Гидези Чаламанде, - «Солдат Буффало». Он сочинил эту песню еще в молодости, но широко она стала известна в 2020 году, после того, как Чаламанда записал на нее ремикс вместе с малавийской певицей Пейшенс Намадинго.

В благодарность за талант 90-летнего музыканта один малавийский банк построил в его родной деревне продуктовой магазин, в котором родные Гидези (а у него семь детей) посменно работают продавцами.

Внук Гидези, 16-летний Остин мечтает, как и дед, стать артистом. Он намерен заряжать своим оптимизмом не только односельчан, но и жителей всей планеты. Остин записывает все выступления деда на камеру мобильного телефона и публикует видео в соцсетях.

- У дедушки началась удивительная жизнь, он заслуживает, чтобы быть популярным и любимым, - говорит Остин. – Его песни становятся хитами, это круто.

Единственное, что немного омрачает настроение Гидези Чаламанде – отсутствие гонораров. Сейчас родные музыканта добиваются того, чтобы трансляции его песен оплачивались социальными сетями.