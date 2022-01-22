Американка впервые увидела себя в 36 лет

Вернувшееся зрение Оливия воспринимала как суперспособность. Фото: стоп-кадр видео

Жительница США Оливия Дюран страдала сильной близорукостью с самого рождения и по-настоящему увидеть себя смогла лишь в 36 лет после операции на глазах.

Помимо того, что Оливия была почти слепым ребенком, ее постигло еще одно горе – от нее отказались родители. Огромные очки, странное поведение, неспособность разглядеть хоть что-нибудь на небольшом расстоянии – все это сделало девочку объектом насмешек и издевательств в школе.

Будучи уже взрослой, Дюран узнала, что у нее катаракта и ей требуется операция по замене хрусталика. К счастью, медицинская страховка позволяла ей обратиться к хирургам.

Необходимую сумму личного участия, которую не покрывал полис, – около $10 тысяч (примерно 776 тысяч рублей) – она сумела собрать самостоятельно с помощью неравнодушных людей. Эти деньги понадобились на терапевтическое лечение после операции.

По словам Оливии, вернувшееся зрение она воспринимала как суперспособность, которую обычные люди просто не замечают.

– Однажды я пошла в бар, и там была стеклянная стена. Я увидела в ней человека, и он стоял так близко, что я поздоровалась с ним, а потом поняла, что в зеркале — я. И тогда я расплакалась, – рассказала Оливия.

После того, как с помощью врачей девушке удалось восстановить зрение, она с головой погрузилась в волонтерскую деятельность и старается помочь людям с ограниченными возможностями – вернуть им веру в себя и надежду на лучшее.