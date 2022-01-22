Арнольд Шварцнеггер стал виновником серьезного ДТП

Очевидцы сообщили, что авария была похожа на трюк из кино. Фото: Twitter/thuggyocean12

Звезда Голливуда и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер попал в серьезное ДТП.

Находясь за рулем внедорожника, он столкнулся с красной Toyota Prius, а затем еще и протаранил Porsche. Авария произошла в Калифорнии, неподалеку от дома Шварцнеггера.

Очевидцы сообщили, что авария была похожа «на какой-то трюк из кино»: внедорожник Шварцнеггера после столкновения забрался колесами на крышу легковушки, смяв машину. Столкновение было столь сильным, что в двухтонно джипе актера сработали подушки безопасности.

Свидетели также настаивают на том, что именно Шварцнеггер виноват в аварии, проехав на красный свет.

Женщина – водитель Prius попала в больницу, она получила серьезную травму головы. Со Шварцнеггером все в порядке. Сообщается, что он очень обеспокоен состоянием потерпевшей.

75-летний Шварцнеггер редко пользуется услугами личного водителя и до этого не попадал в сколько-либо серьезные автоинциденты.

Уже начато расследование. И если будет доказано, что именно Шварцнеггер стал виновником ДТП, в котором серьезно пострадал человек, ему, по законам штата Калифорния, может грозить даже тюремное заключение.