Молдавия загнала себя в новый газовый кризис

Парламенту Молдавии даже пришлось объявлять в республике ЧП в связи с ситуацией в энергетике. Фото: REUTERS

Пока весь мир с трепетом ожидал очередного "вторжения России" на Украину, рядом с Незалежной разворачивалась не менее эпическая история. Эпическая, конечно, в масштабах той страны, где она происходила. Молдавия "неожиданно" оказалась перед лицом нового газового кризиса, созданного, как это обычно бывает с лимитрофами, собственными усилиями.

Напомним, осенью прошлого года "Газпром" прекратил поставки газа в эту республику, поскольку действующий контракт закончился, а подписанием нового в Кишиневе как-то не озаботились. Европейская солидарность, о которой так любят говорить и в Кишиневе, и в ЕС как-то совсем не затронула вопросы снабжения Молдавии топливом (это ведь не отражение "российской агрессии"), и уполномоченной делегации пришлось срочно вылетать из Кишинева в Москву. Возвращалась она с триумфальными заверениями, что новый контракт удалось подписать по формуле, предложенной молдавской стороной (это важно! – прим. авт.). Действительно, хотя стоимость газа и выросла и оказалось выше, чем для той же Белоруссии, зато ни в какое сравнение не шла с европейскими ценами.

Два месяца Кишинев исправно выполнял условия контракта, в том числе и внося частичную предоплату, как прописано в договоре, а вот в январе снова… В общем, Молдавия заявила, что у нее нет 25 млн долларов США, чтобы внести предоплату. И тут началось! Последовали заявления, что вице-премьер Спыну, возглавлявший делегацию, не имел полномочий для подписания контракта. Сам Спыну "вспомнил", что "Газпром" предупреждал его в начале января о необходимости внесения предоплаты, но он "подзабыл".

Спыну пожурили, но вынесли общее решение, что он не виноват. Он в ответ на заседании парламента объяснил, что считает Россию недружественными государством. Потому что друзья денег не просят. Спикер парламента Молдавии Игорь Гроссу заявил, что они ожидали от Газпрома более дружеского отношения в вопросах оплаты поставленного газа. Аналогично выступила и премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

И, вообще, независимая Молдавия она такая маленькая, а "Газпром" такой большой, что молдавские деньги в нем и незаметны, и обижать маленьких нехорошо (вы, дяденька – миллионер, и вам от тех ста рублей, что я у вас взял взаймы, ни холодно, ни жарко). И незачем молдавским властям забивать себе голову такой ерундой, когда надо подписывать план сотрудничества с НАТО и выступать с новыми требованиями о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Так что пусть "Газпром" сам подумает, как надо выходить из этой ситуации.

Я не шучу, так оно и было, и это лишь краткая сухая выжимка из того бреда, который несся из Кишинева в те дни.

На слезы и жалостные песни про то, что "не моги трогать кошку, у которой четыре ноги, за ее малый рост", российский концерн не повелся, еще раз подтвердив, что если до конца суток 20-го января платеж не поступит, то дальше газа не будет. В итоге парламент маленькой и независимой объявил в республике ЧП в связи с ситуацией в энергетике, но аванс за газ все-таки проплатили. Взяв деньги из бюджета. И еще раз (если бы раз - !) обвинив Россию в недружественных шагах.

Все же понимают, что участие президента Майи Санду в антироссийской "Крымской платформе", ее требования вывести российских миротворцев, создание "Ассоциированного трио" вместе с Грузией и Украиной, регулярные антироссийские высказывания президента Санду (последние были буквально вчера в интервью румынскому телеканалу Pro TV) и, наконец, принятие на этой неделе практически одновременно с ЧП нового Индивидуального плана партнерства с НАТО сроком на 2 ближайших года – это, безусловно, "дружественная" политика Кишинева по отношению к Москве. А вот согласие российской стороны на контракт по "молдавской формулировке цены на газ", амнистия нелегально находящихся в России молдавских гастарбайтеров и помощь в мирном урегулировании конфликта в Приднестровье – это недружественные шаги России. И не надо путать. Сказано, что белое – это черное, так тому и быть. Все по американским методичкам.

Примечательно, что если в предвыборной кампании и сама Санду, и ее партия "Действие и солидарность" (ПДС) целиком и полностью ушли от вопросов внешней политики, сосредоточившись и делая акценты на улучшении социально-экономической ситуации в стране (один только лозунг "для нашей страны наступят хорошие времена" чего стоит! – прим. авт.), то после выборов команда Санду в правительстве и парламенте фактически забросила все эти вопросы. Зато внешняя политика, исключительно в прокладывании курса на Запад и в НАТО, стала доминировать, полностью вытеснив вопросы обычной жизни молдаван.

А в итоге за прошедший год, когда у власти находится Майя Санду, в Молдавии случилось резкое повышение цен на бензин и дизельное топливо (как следствие, подорожали перевозки), сельхозпродукцию (в аграрной Молдавии - !), продукты питания и товары первой необходимости. Дополнительный скачок цен обеспечили и выросшие тарифы на газ и электричество. А с февраля молдаван ждет очередное повышение тарифов, правительство, правда, пока еще не определилось, на 30% или на 45%, но тарифы для населения и социальных служб вырастут, как и для промышленности. Что же делает правительство в такой ситуации. Премьер Наталья Гаврилица предложила оригинальный рецепт – отключить школы и детские сады зимой от отопления. По ее мнению, так выглядит здравый смысл. Все равно ведь коронавирус. Почему-то никто не объяснил председателю правительству, что отопительную инфраструктуру этих объектов в случае отключения отопления может просто порвать.

Беспомощность команды Санду и ее самой привели к тому, что цена на газ для Молдавии оказалась выше не только чем в Белоруссии, но и в Польше, и в Венгрии, которые, будучи гораздо больше европейскими, чем Молдавия, не лезут к Москве с "поцелуями", но и не устраивают антироссийские истерики. Они просто проводят взвешенную политику в интересах своих стран и по-настоящему профессионально, в отличие от Кишинева, действуют в вопросах экономического сотрудничества.

- Поскольку Молдавия не очень дружественная страна по отношению к России, то ждать от России дружественных шагов она не может, но хочется. Если Молдавия была бы дружественной страной, хотя бы как Белоруссия, то Россия, безусловно, пошла бы на уступки, заметил известный политолог Ростислав Ищенко. - Молдавия хочет и удовольствие получить, и невинность сохранить. Иными словами, она хочет находиться в антироссийском союзе с Западом, а с другой – хочет получать от России преференции

- Думаю, мы и так были чрезмерно корректны. При таких высказываниях со стороны президента Молдавии, разжигающих враждебность к России, нет никаких причин входить в сложное финансовое положение кишиневского руководства, - обрисовал ситуацию и перспективы член Совета Федерации Алексей Пушков. - За газ надо платить, а где Санду возьмет деньги — ее дело, не наше.

По опросам общественного мнения, уже почти 70% населения Молдавии резко критически оценивают первый год президентства Майи Санду и проводимой ею политики. Народ недоволен тем, что она так и не выполнила ни одного своего предвыборного обещания, а жизнь при ее руководстве страной значительно ухудшилась. И это не спишешь исключительно на неблагоприятную внешнюю экономическую конъюнктуру. Санду и ее команде не доверяет и молдавский бизнес. Правительство пыталось взять кредит для выплаты "Газпрому" аванса, но ни один банк, в который обращались министры, не согласился дать ему денег.

Но, похоже, это только цветочки. Буквально вчера парламент Молдавии одобрил два новых займа у МВФ на общую сумму в 440 млн долларов США. Потому что впереди новые платежи за тот же газ, а денег нет. И один вопрос – даст ли МВФ эти запрошенные транши или откажется их выделять? И совсем другой – чем Молдавия будет возвращать этот займ с процентами, из каких средств?

Санду усиленно движется к собственному политическому краху. Понимая это, она активизировала антироссийские и прозападные, в том числе и унионистские (по объединению с Румынией) тенденции в своей внешней политике, чтобы успеть сделать максимум, до того, как ее погонят с нынешнего поста. А что там будет дальше с Молдавией, ее, как гражданку Румынии, не очень-то и волнует.