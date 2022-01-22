Виталий Коротич: Когда же до США дойдёт, что о гарантиях безопасности России надо не на ушко шептать, а отвечать письменно

Виталий Коротич был главным редактором всесоюзного журнала «Огонек» с 1986 по 1991 год. Фото: Евгения ГУСЕВА

-... Виталий Алексеевич! Вот же американцы... То они говорят, что не будут отвечать на предложения России по гарантиям безопасности. То - да, мы ответим, но - на следующей неделе. Потом: хорошо, дадим письменный ответ, только вы никому его не показывайте. Вот как это все можно расшифровать? Вы же хорошо знаете менталитет американцев… Но я все утро не могу до вас дозвониться. Думал, что-то с телефоном у вас...

- Да нет. Я сам, оказывается, лентяй. Не включил телефон вовремя.

Понимаете, в чем дело? Американцы не умеют, отвыкли уже давным-давно, да и не умели особо раньше, общаться ни с кем на равных.

Поэтому они очень осторожно все это делают, боясь во всем…

Вот отсюда от них и такие заявления: и так, и сяк, потом, ну, ладно, мы вам это все скажем, но пошепчем на ушко, только никому не говорите.

А Россия считает: ответы их должны быть ответами на равном уровне. Вот так-то и так-то, вы нам это сказали, мы это сделаем, это мы не сделаем.

- Так в чем же дело?

- Их поступки тормозит страх. Они боятся, что даже в той самой сегодня полностью уже подчиненной им и расстеленной у их ног Украине, даже там - что на них шикнут и скажут, что американцы капитулируют перед Россией. Вот что.

Тут какое-то - не то, чтобы ущемленное самолюбие, но какой-то комплекс собственного величия, который мешает поддерживать отношения на нормальном уровне.

Вот я сегодня посмотрел: опять американцы предлагают исключить Россию из всех международных организаций.

- Ну, это не самое официальное, не самый высокий уровень.

- Я же говорю, но все равно уровень мышления вот такой. Даже вокруг Белого дома роятся предложения запретить продавать нам все, в чем участвуют американские чипы какие-то там любые, стиральные машины и…

- Компьютеры, да.

- И все на свете. Понимаете, американцы продолжают разделять мир на подчиненный им и другой, который, в общем-то, им не подчинён. Они считают этот мир враждебным, если он им не подчинен. Вот она - философия страны, которая вдруг после распада Советского Союза ощутила себя единственным диктатором мировых норм и порядков.

И вот сегодня, когда кто-то решается высказать себе сомнение в этом, требует, чтобы с ним разговаривали на равных, они этого вытерпеть пока что не могут.

Жалко. Я очень хочу, и вы хотите, все мы хотим, чтобы просто люди понимали, насколько мир взаимосвязан. И насколько ответственность взаимна. И американцы не могут построить никакого мира, подчиненного им, если в этом мире не будет размещаться Россия, Китай и даже ненавистный им Иран.

Ничего не поделаешь. Им придется выстраивать, пристраиваться к такому миру. Но пока они нам ответили, в общем, я бы не сказал, что это неуважительно, я бы сказал: это даже как-то, в общем-то, неуважительно по отношению к самим себе. «Мы вам ответим, только это по секрету, только никому не говорите, что мы вам ответим!». Ну что же это такое?

- А эти их странности: сначала они «настаивали» на том, что Россия своё посольство из Киева эвакуирует, увозят, уже увезли часть, потом, когда сами украинские власти это опровергли, теперь вдруг они принимают решение на следующей неделе начать эвакуацию американского посольства из Киева. Вот это что за странности такие? Вот это для чего?

- Вы знаете, там много очень точек зрения. И много очень нахальных и самых разных решений, которые предлагаются в одно и то же время.

Мне из Харькова звонили, у них там уже их разделяют на партизанские отряды. И объясняют, кому куда идти и как им… Потому что буквально на днях они ожидают, что российская армия вторгнется и захватит Харьков.

Мне на полном серьезе, говорят, что уже предупредили, где будут раздавать оружие, чтобы уходить в партизанские отряды уже вооруженными. Ну, просто вот… Ну, куда? Дальше некуда.

- Скажите, нам - как вот? Мы по-прежнему должны как-то выдержку проявлять? Да?

- Вы знаете, я не знаю... Наверное, надо проявлять выдержку. Тут вариантов нет. Понимаете, поддаваться этой истерике невозможно. Но, с другой стороны, когда нам постоянно говорят, шпыняют, что вот мы вас отсюда выгоним, ну, ладно, это примерно выглядит так, как приходите в гости, но смотрите, если что, мы вас сразу же выпрем за дверь. Ну, невозможно так общаться! Понимаете?

- Понял.

- Я не знаю, кто будет преподавать американцам правила хорошего тона, наверное, сама жизнь.

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