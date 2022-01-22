Американский полицейский удочерил девочку, которую избивали родители

Девочку окружили такой любовью, что уже через несколько дней она стала называть Брайана папой. Фото: Facebook

В 2018 году лейтенант американской полиции Брайан Зак получил вызов в дом, где, по словам соседей, родители издевались над своей двухлетней дочерью.

Впервые увидев ребенка, мужчина не поверил своим глазам – перед ним лежало маленькое тельце, сплошь покрытое синяками и ссадинами. Полицейский вызвал скорую, а услышав диагноз докторов, потерял дар речи: у малышки были перелом костей черепа, кровоизлияние в мозг и вывих локтя. Все это сотворили ее родители.

Вернувшись домой, Брайан обо всем рассказал своей жене. Вместе они приняли решение - позаботиться о ребенке, пока суд будет принимать решение об опеке.

Супруга Брайана полностью одобрила его решение. Фото: Facebook

Семье полицейского пошли навстречу. Пока маленькая Кайла была в больнице, Брайан ни на шаг не отходил от ее постели. И после выписки привез ребенка к себе домой, где малышку уже ждала вся его семья.

Девочку окружили такой любовью, что уже через несколько дней она стала называть Брайана папой, а его жену Сьерру – мамой. Из затравленного зверька, которого постоянно били и обижали, она превратилась в ангелочка, который радовал всех.

Полицейский занялся воспитанием девочки. Первым делом он стал обучать Кайлу грамоте, учить ее читать и считать. Они много гуляли и путешествовали.

«Каждый день мог быть последним, потому что мы не знали, какое решение примет суд», - рассказывает Брайан Зак.

Из затравленного зверька малышка превратилась в ангелочка. Фото: Facebook

Во время следствия выяснилось, что биологические родители избивали ребенка постоянно. Поэтому о том, чтобы вернуть им Кайлу, даже и речи не было. Их лишили родительских прав, а среди родных не нашлось тех, кто хотел бы оформить опекунство над ней. И тогда судья разрешил Брайну заботиться о малышке и позволил оформить опеку. А через 4 года семья полицейского, спасшего девочку от родителей-тиранов, и вовсе удочерила ее.

Коллеги Брайана гордятся его поступком. Они уверены, что малышка вырастет в семье Заков добрым и сердечным человеком, потому что сейчас она любима, и о ней есть кому позаботиться.