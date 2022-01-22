Президент Казахстана намерен сократить разрыв между богатыми и бедными

Выступление президента стало сенсацией. Фото: akorda.kz

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил о переходе к новой экономической политике, призванной сократить разрыв между богатыми и бедными, пересмотреть систему подготовки кадров, повысить собираемость налогов и сократить бюрократические процедуры. Заявление прозвучало на встрече с представителями крупного бизнеса, в которой так же приняли участие премьер-министр Алихан Смаилов и председатель Национального банка Ерболат Досаев.

Выступление президента стало сенсацией. Он объявил о переходе к новой экономической политике и определил её цели – сократить разрыв между богатыми и бедными, обеспечить честную конкуренцию и предсказуемость государственной политики, повысить собираемость налогов и сократить бюрократические процедуры. Глава государства призвал бизнес-сообщество извлечь уроки из прошлых ошибок и начать совместную работу на благо нового процветающего Казахстана.

При этом президент подчеркнул, что государство повысит гарантии защиты частной собственности, конкурентности и обеспечит стабильность и предсказуемость экономической политики.

«162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана»

Президент Казахстана отметил необходимость наметить пути взаимодействия власти и бизнеса на благо народа. «Диссонанс между декларируемой социально-экономической повесткой и фактическим положением дел набрал критическую массу. Именно поэтому нам в срочном порядке нужно приступить к совместной работе по перезагрузке экономической политики. Надо определить новые правила игры. Более честные, прозрачные и справедливые», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, рост влияния ограниченных элитных групп и снижение доходов большинства населения стали угрозой безопасности страны.

«Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода. Международные эксперты (в частности, KPMG) утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге! Это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги прожить практически невозможно. Как я уже сказал, такое расслоение и неравенство опасно. Ситуацию надо срочно менять», – убеждён Токаев.

Касым-Жомарт Токаев призвал бизнес-сообщество начать совместную с государством работу над выстраиванием новой экономической модели. Её пять ключевых принципов – честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость политики государства, налоговая честность бизнеса и его социальная ответственность.

«Хочу ещё раз подчеркнуть – реформа, о которой идёт речь, не преследует цель «отнять и перераспределить». Это было бы глупо, безответственно. Задача состоит в том, чтобы привлечь вас, национальную буржуазию, к самому активному участию в трансформации социально-экономической модели страны», – заявил Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к участникам встречи. В ответ на их инвестиции в производство, создание качественных рабочих мест и рост экспортного потенциала власти повысят гарантии защиты частной собственности, обеспечат стабильность и предсказуемость государственного регулирования, защитят конкуренцию от вмешательства административного ресурса, от «коррупции и фаворитизма».

Политика без «подводных камней»

Президент Республики Казахстан описал главные составляющие нового экономического курса. Первая – неприкосновенность частной собственности, гарантом которой должен стать прозрачный и справедливый суд. «Прошу Высший судебный совет и Верховный суд значительно активизировать работу по обновлению судейского корпуса», – сказал Токаев.

Вторая составляющая – привлекательный инвестиционный климат, который обеспечит государство. При этом предприниматели обязаны вкладывать капиталы в первую очередь в экономику своей страны.

«Если вы увязываете своё будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в нашу страну. В этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном. Принцип «зарабатываем здесь, тратим – там» уже не имеет права на практическое существование. Поэтому работа будет вестись по двум направлениям – стимулирование возврата капитала в страну, а также постановка барьеров для оттока финансов в офшоры», – объяснил бизнесменам Касым-Жомарт Токаев.

Третий принцип – честная конкуренция, для выстраивания которой «в первую очередь предстоит провести анализ искусственно созданных монополий».

В выступлении президент также заявил о необходимости навести порядок с налогами и отчётностью крупных предприятий. Он рассказал, что в 2020 году доходы бюджета РК составили 14,6 трлн тенге (34,6 млрд долларов) или 20 % ВВП и что явно недостаточная сумма.

Во встрече с представителями крупного бизнеса приняли участие премьер-министр Алихан Смаилов и председатель Нацбанка Ерболат Досаев. Фото: akorda.kz

«Уплата налогов крупнейшими компаниями – это «песня печальная по своей сути». У нас на руках данные специализированных органов. Они свидетельствуют, что прибыльные гиганты под самыми разными предлогами уходят от полной уплаты налогов. Поручаю премьер-министру окончательно разобраться с этой проблемой и обеспечить казну полагающимися ей средствами, – потребовал президент. – Нам нужна новая налоговая политика. Политика без «подводных камней» и отраслевого фаворитизма, прозрачная и понятная как бизнесу, так и правительству».

Не менее важно реформирование системы государственных закупок. «Особое внимание следует обратить на закупки компаний фонда «Самрук-Казына». Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены – с этими фактами необходимо срочно разобраться. Даю месяц, – предупредил президент. – … Сейчас фонд представляет собой громоздкую структуру. Непрозрачность, назначение «политически значимых людей», неэффективная система закупок, трудовые конфликты, убыточность и незавершенность масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание – этот список вопросов приводит к возмущению общества».

Необходимо снизить участие государства в экономике. «Нужно принять кардинальные меры по реформированию так называемого квазигосударственного сектора. На сегодня это около 6,5 тысяч организаций. Следует пересмотреть в сторону сокращения основания и условия участия государства в предпринимательской деятельности», – уверен Касым-Жомарт Токаев.

Ещё одним элементом нового экономического курса Казахстана должно стать снижение административных барьеров. «Органами прокуратуры в прошлом году рассмотрено свыше 2,5 тыс. жалоб предпринимателей о несогласии с действиями и решениями должностных лиц органов уголовного преследования. Удовлетворено свыше 1 тыс. жалоб. Предприниматели жаловались на сотрудников полиции (больше всего), службы экономических расследований, антикоррупционной службы, национальной безопасности», – сказал глава государства. Он поручил Генеральной прокуратуре установить причины и условия, способствующие нарушениям, и дать оценку действиям виновных.

Все конструктивные предложения будут учтены

Подводя итоги встречи с предпринимательским сообществом, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что диалог государственных органов и бизнеса призван обеспечить консенсус между властью и бизнесом. «Мы строим «слышащее государство» и наша встреча – это знак того, что бизнес будет услышан и все конструктивные предложения будут учтены в отраслевых и структурных политиках», – пообещал президент.

Он поручил создать Совет отечественных предпринимателей при правительстве и отметил необходимость формирования проектных групп с участием представителей бизнеса по всем базовым направлениям социально-экономических реформ.

Касым-Жомарт Токаев также высказал благодарность представителям бизнеса, которые откликнулись на инициативу о создании фонда «Народу Казахстана» и уже перечислили в него средства.

«Ещё раз подчеркну – это не бюджетный фонд, это фонд народа Казахстана. Поэтому его работа должна строиться без долгих бюрократических процедур, перестраховки при принятии решений и т.п. Помощь должна быть конкретной, оперативной и адресной. Все крупнейшие компании будут ежегодно вносить определённый правительством процент налогооблагаемых доходов в фонд, который будет заниматься полезной благотворительной деятельностью. Надеюсь, что бизнес-сообщество искренне поддержит это начинание, а также поможет фонду в реализации проектов», – заключил президент Казахстана.