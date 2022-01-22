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Политика22 января 2022 13:10

Захарова оценила опубликованный США бюллетень по Украине: "Получилось топорно"

Госдеп США опубликовал бюллетень «о российской политике на украинском направлении»
Людмила ПЛОТНИКОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Российский МИД решил не оставлять фантазии американцев незамеченными.

Российский МИД решил не оставлять фантазии американцев незамеченными.

Фото: REUTERS

В преддверии встречи руководителей глав внешнеполитических ведомств России и США, состоявшейся вчера в Женеве, американский Государственный департамент подготовил и распространил ряд материалов, цель которых была очевидна – формирование соответствующей информационной повестки в СМИ.

Предполагалось, что один из этих материалов – составленный американскими дипломатами бюллетень о российской политике на украинском направлении - вызовет особый интерес.

И, действительно, вызвал – странным набором неподтвержденных, а порой и откровенно придуманных фактов.

В МИД России с результатами труда американцев ознакомились и дали короткую и жесткую оценку.

- Получилось топорно. Как и всегда у партнеров в последние десятилетия. – написала в своем Твиттере официальный представитель Министерства иностранных дел нашей страны Мария Захарова. - Американцы сформировали документ на основе вырванных из контекста сюжетов, не имеющих ничего общего с реальностью.

Российский МИД решил не оставлять фантазии американцев незамеченными, оперативно подготовив и опубликовав на официальном сайте ведомства ответы на их измышления.

- Оперативно – не потому, что мы спешили, а потому, что доводы американцев разбиваются без труда в два счета. – написала Захарова.

Американцы включили в свой бюллетень набор порядком поднадоевших всем тезисов. И несмотря на то, что российская позиция неоднократно озвучивалась, наши дипломаты в очередной раз развенчали пропагандистские штампы Госдепа:

- Вина за дестабилизацию ситуации на Украине полностью лежит на США и других странах НАТО, поддержавших в феврале 2014 г. государственный переворот, в результате которого был свергнут законно избранный президент, а к власти пришли националисты.

- Нам всем известно, как власти США используют дезинформацию в качестве повода для военного вторжения в независимые государства. Достаточно вспомнить хотя бы знаменитую «пробирку К.Пауэлла», ставшую предлогом для агрессии США против Ирака.

- Нарушения прав многомиллионного русскоязычного населения на Украине достигли чудовищных масштабов. Власти страны принимают дискриминационные законы о языке, образовании, т.н. «коренных народах», вытесняя русский язык из всех сфер жизни. Дошло до того, что в августе 2021 г. президент Украины В. Зеленский в явно ксенофобском ключе публично предложил этническим русским убираться из страны.

- Альянс (НАТО – Ред.) запятнал себя неправомочной с точки зрения международного права операцией против Югославии, вторжением стран-членов НАТО в Ирак и Афганистан, а коалиция союзников приняла участие в варварском разрушении Ливии. Подобная политика не имеет никакого отношения к пресловутой «обороне».

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