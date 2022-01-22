Фотографироваться с россиянами нельзя, разговаривать - тоже. Украина стращает спортсменов перед Олимпиадой

Таких дружественный фото, как на Летних юношеских Олимпийских играх в 2010 году, мы уже не увидим. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Какие-то две недели остаются две недели до Олимпиады в Пекине. Даже уже меньше. И многие страны определились, что и как им делать на этих играх. Кто решил официально бойкотировать и не посылать никого, кроме сборных команд спортсменов, кто будет полноценно участвовать и радоваться событию, проходящему раз в 4 года. Не осталось в стороне и государственное спортивное ведомство Украины.

Минспорта Незалежной, как узнали украинские журналисты, направило членам своей Олимпийской сборной рекомендации о правилах поведения на играх в Пекине. Нет, речь не о том, чтобы не буйствовать в ресторанах, не ввязываться в скандалы и т.д. Ковидные ограничения просто запрут всех спортсменов по комнатам, разрешая выходить только на питание, тренировки и сами соревнования. Нет, у Минспорта Украины болит голова за совсем другое: за поведение своих спортсменов при встрече с российскими.

Если учесть, что украинские спортсмены "огребали" на Родине после всех международных соревнований в последнее время, где они фотографировались вместе с россиянами, а еще – о ужас! – даже обнимались и болели друг за друга, то становится ясно, что Киев рассматривает такие фотографии как еще одно проявление гибридной войны России. После завоевания бронзовой медали на Олимпиаде в Токио Ярослава Магучих сфотографировалась с победительницей, российской легкоатлеткой Марией Ласицкене, а в результате ее за это затравили в украинских соцсетях, а сама бронзовая медалистка была вызвана в Минобороны (Магучих – военнослужащая), где на высоковорсистом начальственном ковре с нее сняли крупную стружку.

А вспомнить выступление футбольной сборной Украины на Евро 2020? После победы над сборной Швеции украинских футболистом практически запинали за то, что на пресс-конференции они говорили на русском языке. Как, мол, могли?

И теперь украинским спортсменам запретили на предстоящих в Пекине стартах фотографироваться с россиянами, разговаривать с ними, обязали публично выступать только на украинском языке, в крайнем случае, на английском, но ни в коем случае не на русском.

А при встрече с русскими спортсменами, наверное, рекомендовали просто переходить на другую сторону улицы, чтобы ни в коем случае не заговорить с ними и, не дай Бог, поздороваться.

Просто непонятно тогда, почему в таком случае сборная Украины формировалась по спортивному принципу. Было бы логичнее укомплектовать ее из самых лучших по степени владения мовой. А чтобы не было проколов, лучше послать на Олимпиаду мовных уполномоченных, прикрепив к каждому спортсмену по инспектору. Как в СССР отряжали на международные соревнования сопровождающих команды офицеров из КГБ.

В таком случае украинским спортсменам, наверное, лучше было бы не выигрывать, потому что внимание властей и активной свидомой общественности будет приковано не к их борьбе и победам, а к поведению после победы.

А еще лучше не ехать. Тогда у украинских спортсменов точно не будет возможности встретиться с русскими. И прослыть после этого неблагонадежными.