От завышенных цен на тесты до «очищения» в могиле: Как нас разводят на страхе перед коронавирусом

Цены на тестирование на коронавирус слишком завышены. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин обратился в Федеральную монопольную службу с просьбой проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на ковид.

Дело, конечно, нужное. Как по мне, так цены на тестирование слишком завышены. В государственных клиниках эти услуги бесплатные, но там запись на недели вперед. А о том, что нужен тест для каких-то определенных целей, многие узнают за пару-тройку дней до события и идут в частные лаборатории. Как наша семья, например. Летом для нас ПЦР-тестирование стало статьей расходов из-за дочери-подростка. Она поступала в новую школу, и на экзамены нужно было приходить с ПЦР-результатами. Поехала в лагерь – снова тест, к 1 сентября опять попросили принести справку. В начале октября класс ушел на карантин, по выходу на учебу – ПЦР. Один тест обходится в среднем в 1500-2000 рублей, плюс стоимость забора мазка – около 400-500 рублей. Дорого? Да не то слово.

Но я бы написала в ФАС еще пару жалоб на то, как нас дурят на почве ковидофобии. А то ведь для кого-то ковид – беда, а для кого-то радость заработать.

БЫСТРОТЕСТ

Экспресс-выявление положительного результата на коронавирус – на сегодня самая востребованная услуга. Корейские тесты способны за 15 минут определить, есть у болящего ковид или нет. Продавцы предлагают их как уникальные тесты, не требующие оборудования. Это, конечно, хорошо, но дорого. В среднем, экспресс-тест стоит 2000 рублей. Некоторые экземпляры продаются по 3500. И спрос на них велик! Если вы закажете тест через интернет, то доставка будет через день-два.

- Очень много заказов, - рассказали мне в одном из аптечных сетевых сервисов.

Но тут важно помнить, что экспресс-тест все же не показатель и его точность нужно проверять ПЦР-тестом. Как и делают в организованных мэрией Москвы бесплатных пунктах тестирования. Их по всей столице открыто более 70 пунктов – в торговых центрах, метро и т.д. В случае если экспресс-тест покажет положительный результат, у вас сразу бесплатно возьмут ПЦР и порекомендуют сидеть дома в ожидании анализа.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ФОБИИ

Изгоняющие коронавирусный страх психологи-психиатры-коучи в последнее время заполонили соцсети. Перечисляю их через дефис специально, дабы подчеркнуть, что никакого отношения к науке они не имеют и их задача нажиться на боящихся ковида людях. Стоимость услуг колеблется от 3000 до 10 000 рублей. Чем больше подписчиков у «психолога» в соцсетях, тем выше цена. Особенно восторгают те, кто советует договариваться с болезнью. Представить ее в виде какого-то образа и «просить не приходить».

Иные лжеспециалисты рекомендуют практиковать народные методы заговора и всякой прочей ерунды. Кто-то советует оставлять страхи в могиле. Но не помирать, а ложиться в выкопанную могилу в полночь и земля якобы заберет все фобии. Есть еще в арсенале таких лекарей крапивные пули с солью.

Также не советую поддаваться на уговоры съездить для защиты от коронавируса к какому-нибудь якобы православному старцу. Это еще один вид мошенничества, когда священник, будучи отлученным от церкви за серьезные проступки, начинает приемы людей. И для пущей убедительности вооружается…, например, палкой. Всех приезжающих к нему паломников он колотит ею, с его слов, для исцеления.

Предлагаю отправлять в топку и все предложения об участии в семинарах каких-нибудь доморощенных коучей, коих сейчас развелось немало. И все как один предлагают нам переломить в себе коронавирусный страх.

Постарайтесь не доверять также известным медийным личностям, которые зарабатывают славу себе на отрицании самой инфекции, на неверии в вакцинацию, в то время, как эти личности разбираются в медицине на уровне предков неандертальцев.

НУ И НАПОСЛЕДОК

Интересно, что ковид породил еще такую непонятную для науки и совсем уж безумную особенность, как самообман за свои же деньги. Это я про покупку фальшивых сертификатов о прививках от ковида. Купил и гуляй по всем людным местам, заражайся по полной! Не лишне будет еще раз напомнить, что наибольшая смертность, как показывают расследования, как раз среди таких вот безумцев.

Кстати, приходилось ли вам сталкиваться с ковидными уловками? Напишите в комментариях.