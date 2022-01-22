«Это ад»: Наталья Штурм объяснила, почему дочь Федосеевой-Шукшиной сдала мать в дом престарелых

Лидия Федосеева-Шукшина переехала жить в центр для пожилых людей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Наталья Штурм поддержала младшую дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольгу, решившую отправить мать в специализированное учреждение для пожилых людей. 83-летняя актриса теперь живет в частном московском пансионате «Идиллия», где раньше находился Леонид Куравлев. Наталья Штурм считает это решение правильным, поскольку по собственному опыту знает, как тяжело ухаживать за пожилым больным человеком. Ее мать десять лет ухаживала за парализованной бабушкой.

- Мы жили вчетвером в однокомнатной квартире. Моя бабушка лежала, запах болезни стоял повсюду. Мама сама ее переворачивала, обрабатывала кожу, чтоб не образовывались пролежни. И это происходило на протяжении десяти лет! Мама говорила: «Это мой долг. Я обязана». Сейчас вспоминаю эти времена как ад. Бедная мама, все взвалила на себя!, - рассказала певица «Собеседнику».

В пансионате о Федосеевой-Шукшиной позаботятся специалисты, и ее дочери – Ольга и Маша смогут спокойно заниматься своими делами и вести нормальный образ жизни.

- Я думаю, что Ольга, видя повышенное внимание общественности к матери, прибегла к этому варианту как к крайнему для спасения ее жизни. Оле нужно работать, Маше – тоже. Находиться круглосуточно с человеком, у которого есть проблемы со здоровьем, невероятно сложно, - подчеркнула Штурм.

Певица Наталья Штурм. Фото: Инстаграм.

Наталья рассказала, что навела справки о пансионате «Идиллия». Внешне он выглядит очень приятно: для пациентов там созданы вполне комфортные условия. Отзывы о заведении в Интернете есть и хорошие, и плохие. По словам Штурм, ее напрягло то, что люди пишут о сильной материальной заинтересованности работников пансионата. Мол, с пациентов там могут требовать деньги за дополнительные услуги, а если люди отказываются, к ним может поменяться отношение.

- Хотя, думаю, Лидии Николаевны это не коснется: все-таки она – всенародная любимица, ее все обожают, - считает Штурм.

Многим решение дочери актрисы отдать маму в пансионат для пожилых людей показалось странным. Ведь в подобные заведения обычно помещают людей с тяжелыми возрастными болезнями, которые нуждаются в круглосуточном уходе медицинского персонала. А Лидия Николаевна еще недавно была в прекрасной форме – давала интервью, выглядела бодрой и вполне здоровой.

- Не совсем в прекрасной форме она была, у мамы есть возрастные заболевания, она должна находиться под постоянным наблюдением, - сообщила Ольга. - Лечиться амбулаторно ей уже сложно, это сопряжено с рядом проблем. В октябре мама проходила плановое лечение в госпитале Вишневского, но больница есть больница, а в пансионате для пожилых людей более домашняя обстановка и программа реабилитации больше для отдыха, а не для лечения.