На Украине придумывают сценарии "вторжения" — один страшнее и фантастичнее другого

Снайперы ВСУ на учениях 17 января 2022 года на границе с Донецкой областью.+ Фото: REUTERS

Безумие в связи с ожидаемым "вторжением России" накрыло Украину по полной. А само "вторжение" стало идеей-фикс для многих людей, которые были или остаются и посейчас у власти.

Со сценарием пока не определились

Бывший заместитель командующего Силами спецопераций генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала Ukrlife.TV обрисовал свой сценарий, по которому "Украина очень быстро станет частью России".

- Пять-семь аэродромов в радиусе меньше 50 километров от Киева и два аэродрома внутри города (аэродром на заводе Антонова и аэропорт "Жуляны") позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта, - озвучил он наиболее вероятный, по его мнению, сценарий захвата российскими десантниками Киева.

А как же эти десантники попадут в окрестности Киева и в саму столицу Украины? У Кривоноса и на этот вопрос есть ответ. Как считает генерал, сначала двинутся вертолеты. Которые на низкой высоте смогут миновать зону ПВО Киева, и на тех же сверхмалых высотах легко уйдут от истребителей ВВС Украины. После чего они, а по всей видимости, и десант, находящийся в них, установят контроль за взлетно-посадочными полосами всех этих аэродромах и обеспечат прием самолетов военно-транспортной авиации с основными силами десанта и тяжелой техникой – танками, бронетранспортерами, самоходной артиллерией и мобильными установками РСЗО. После чего украинская столица падет.

И не сказать, что сценарий так уж настолько фантастичен. В 1968-м в Праге были осуществлены некоторые его элементы, и в некоторых частях Советской армии вплоть до конца существования СССР были стенды Боевой славы, на которых этот факт был отражен. Но в той ситуации не было вражеской ПВО. Совсем не было.

Сергей Кривонос и Петр Порошенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совсем другой сценарий рисует экс-президент Украины Петр Порошенко:

- Кто вам сказал, что Путин будет наступать танковой армией? Если бы мы вышли за масштаб локальной войны, то Путин будет атаковать крылатыми ракетами с Каспийской флотилии, Путин будет атаковать самолетами из-за границ Украины, ракетным вооружением, которое бьет на 200-300 километров, «Искандерами», которые будут с российской территории, оперативно-тактические, уничтожать основные средства, - заявил Порошенко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". - Путин имеет возможность вести полномасштабную войну, и война может начаться в любое время.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью также предрекает «катастрофу»: "Вторжение будет очень и очень тяжелым для россиян. У России будет гореть под ногами оккупированная земля, человеческая цена для украинцев была бы катастрофической, но украинцы будут страдать не одни. Это будет катастрофа не только для Украины, но и для Европы. Потому что несколько миллионов мигрантов, наших беженцев, будут оставаться на украинско-польской границе, а может и на границе между Польшей и Германией", — сгущает краски он.

На некую нелогичность можно не обращать внимание. Почему России будет тяжело, когда миллионы украинцев рванут в Европу становиться беженцами, у него не спросили, а сам он не объяснил.

Паника без логики

У Порошенко считают, что Путин нападет на Херсон, у Зеленского – что на Харьков. Турчинов, похоже, захотел пойти по стопам Яценюка и объявил, что откуда бы Путин ни напал, надо рыть окопы и сооружать оборонительные рубежи. Но вот беда – на Украине уже не найти необходимого количества сетки-рабицы для задержки российских танков и вертолетов. Вы же понимаете, что вертолеты полетят для маскировки очень низко и непременно наткнутся на рабицу. Тут им и хана придет.

Их бесполезно уговаривать, что никто на них нападать не собирается, обращаться к ним, взывая к голосу разума, то есть к тому, что там в явном дефиците. И лучше всего это доказал бывший участник карательной операции Украины в Донбассе, депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Луценко, который объявил, что для предотвращения "агрессии России" Украине необходимо срочно заняться спецпропагандой на российские войска, чтобы наводить на российских военных страх и ужас.

- К сожалению, нет клипов, которые изображают, каким образом их будет встречать Украина. Это очень важный фактор обороны. Этим заниматься нужно уже сейчас, чтобы они не сильно слушались тех дурных приказов, чтобы они боялись сюда идти и штурмовать это всё, - заявил он в своем видеоблоге и оптимистично закончил. - Но, надеюсь, время у нас ещё есть.

Ой, боюсь, боюсь, боюсь.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Никто в реальности не верит в мифическое вторжение»

Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ на Радио "Комсомольская правда"

- Я думаю, что никто в реальности не верит в мифическое вторжение России на Украину. Ни в Европе, ни в Штатах, ни даже в самой Украине. Зеленский недавно призвал жителей отказаться от массовых закупок продуктов именно под предлогом того, что слухи о вторжении несколько преувеличены.

Я не думаю, что сейчас все эти заявления носят серьезный характер. Скорее, это характер медиа истерии, которая просто призвана быть определенным фоном переговоров. Европейцам, понятно, это не нужно, потому что это для них просто союзнические обязательства по отношению к США. Но американцам это необходимо для фона переговоров между ними и нашей страной.