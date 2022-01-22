Официальных подтверждений эвакуации американских дипломатов из Киева нет

Телеканал США рассказал, что Госдеп США приказал своим дипломатам, аккредитованным в Украине, начать в понедельник эвакуацию членов их семей. Фото: Shutterstock

Американский телеканал Fox News, ссылаясь на некие официальные источники, сообщил, что Госдеп США приказал своим дипломатам, аккредитованным в Украине, начать в понедельник эвакуацию членов их семей.

Также ожидается, что на следующей неделе американское внешнеполитическое ведомство призовет всех находящихся на Украине граждан США покинуть эту страну коммерческими рейсами, пока они доступны.

Причиной эвакуации неназванный чиновник назвал «нахождение под прицелом столицы Украины».

Никакого подтверждения этой информации на сайтах Госдепа и посольства США в Киеве нет. Исключение составляет сообщение американского внешнеполитического ведомства, обращенное к гражданам США, планирующим поездки в Украину, датированное 12 января. В нем содержится рекомендация воздержаться от поездок в Незалежную «из-за возросших угроз со стороны России».

Кстати, сайт американской дипмиссии доступен в двух версиях – на английском и украинском языках. Ранее вся информация была и на русском. Пекущийся о правах кого угодно и где угодно Вашингтон в отношении огромного количества жителей Украины, чьим родным языком является русский, решил не учитывать их интересы, поощряя таким образом официальный Киев, дискриминирующий русских в том числе и законами о языке.

Госдеп пока официально не подтвердил планы эвакуации. «Нам нечего объявить в настоящий момент», - заявила официальный представитель ведомства корреспонденту ТАСС, обратившегося за комментарием по этому вопросу.