Внучка Людмилы Максаковой скромно вышла замуж за разведенного миллионера

Внучка известной актрисы Людмилы Максаковой, Анна вышла замуж за азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова. Фото: Instagram.com

Внучка известной актрисы Людмилы Максаковой вышла замуж за азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова. На свадьбе присутствовали только самые близкие.

Внучка Людмилы Максаковой и племянница Марии Максаковой обручилась с шахматистом Теймуром Раджабовым. Для 34-летнего жениха-миллионера этот брак стал вторым. Для Анны - первым.

Невеста была не в свадебном платье, а предпочла обычный наряд в цветочек, который подчеркивал ее округлившийся животик. Жених выбрал строгий костюм без галстука.

Ранее Теймур был женат на дочери вице-президента нефтяной компании Эльнаре. У них есть общий ребенок. Девочка появилась на свет в 2013 году.

Анна Максакова - родная сестра Петра Максакова. Он является мужем дочери Валентина Юдашкина. Кутюрье несколько лет борется с раком. На свадьбе его не было. Несколько месяцев назад модельер говорил о наступившей ремиссии, но в последнее время перестал посещать светские мероприятия. При этом родственники и близкие Юдашкина не комментируют состояние его здоровья.

Анна ведет непубличный образ жизни. Она училась на факультете международного бизнеса и делового администрирования МГИМО. После росписи в ЗАГСе девушка сменила фамилию на Раджапову. Говорят, невеста находится в положении.

Она обожает театр. Ее любимый спектакль "Пристань" в театре имени Евгения Вахтангова, в котором играла ее знаменитая бабушка Людмила Максакова.