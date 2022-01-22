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Звезды22 января 2022 19:28

Внучка Людмилы Максаковой скромно вышла замуж за разведенного миллионера

По слухам, Анна ждет ребенка
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
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Внучка известной актрисы Людмилы Максаковой, Анна вышла замуж за азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова.

Внучка известной актрисы Людмилы Максаковой, Анна вышла замуж за азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова.

Фото: Instagram.com

Внучка известной актрисы Людмилы Максаковой вышла замуж за азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова. На свадьбе присутствовали только самые близкие.

Внучка Людмилы Максаковой и племянница Марии Максаковой обручилась с шахматистом Теймуром Раджабовым. Для 34-летнего жениха-миллионера этот брак стал вторым. Для Анны - первым.

Невеста была не в свадебном платье, а предпочла обычный наряд в цветочек, который подчеркивал ее округлившийся животик. Жених выбрал строгий костюм без галстука.

Ранее Теймур был женат на дочери вице-президента нефтяной компании Эльнаре. У них есть общий ребенок. Девочка появилась на свет в 2013 году.

Анна Максакова - родная сестра Петра Максакова. Он является мужем дочери Валентина Юдашкина. Кутюрье несколько лет борется с раком. На свадьбе его не было. Несколько месяцев назад модельер говорил о наступившей ремиссии, но в последнее время перестал посещать светские мероприятия. При этом родственники и близкие Юдашкина не комментируют состояние его здоровья.

Анна ведет непубличный образ жизни. Она училась на факультете международного бизнеса и делового администрирования МГИМО. После росписи в ЗАГСе девушка сменила фамилию на Раджапову. Говорят, невеста находится в положении.

Она обожает театр. Ее любимый спектакль "Пристань" в театре имени Евгения Вахтангова, в котором играла ее знаменитая бабушка Людмила Максакова.

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