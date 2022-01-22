Вдова Олега Табакова изящно пнула разбитую инсультом Елену Проклову

Актриса Марина Зудина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вдова Олега Табакова несколько месяцев назад была втянута в публичные разборки после скандального заявления Елены Прокловой. Тогда актриса сообщила, что у нее случились любовные отношения с женатым артистом. Пикантность ситуации заключалась в том, что Елене Игоревне на момент связи с мужчиной было всего 15 лет. Имя своего соблазнителя она не назвала, заявив, что он умер. Общественность почему-то решила, что речь идет о знаменитом Табакове. Народ тут же побежал за комментариями к Марине Зудиной. И по сей день ее не оставляют в покое.

Вдову Олега Табакова в очередной раз спросили, как она относится к любовной связи актрис с влиятельными мужчинами. Марина Зудина молчать не стала. Она заявила, что совсем не понимает тех, кто спустя долгие годы решается на внезапные откровения.

"Достойно надо стареть. Я надеюсь, что я до такого маразма не доживу, поэтому от меня вы признаний в домогательстве не услышите. Я вам всем обещаю. Мне не так везет, как некоторым женщинам", - заявила Марина Вячеславовна в программе "Ты не поверишь!" на канала НТВ.

Она также добавила, что и сама была бы не против особого внимания со стороны влиятельных мужчин. Когда репортеры задали ей вопрос, мол, если бы ее актриса заинтересовала, к примеру, какого-нибудь режиссера, согласилась бы она на его непристойные предложения, Зудина с улыбкой ответила утвердительно.

"Иногда я так думаю, действительно, я какая-то обделенная в этом плане. Никто мне никогда ни роли не предлагал, ничего. Просто брали как актрису. Может быть, мне когда-то повезет, но уже на это не надеюсь, мне много лет", - посетовала эффектная актриса, которая в свои 56 лет выглядит на 40.

К слову, давно многие пытаются разгадать секрет "вечно молодой Зудиной", как о ней говорил Табаков. Всегда стройная, лицо - свежо, как персик. Годы не властны над ней.

"Мне всегда хотелось выглядеть хорошо, потому что я любила мужчину, я любила своих детей, - признавалась Зудина. - Мне кажется, для детей это тоже важно, когда их мама красивая и молодая. А для меня важно быть интересной им. Кроме того, я очень люблю свою профессию. Те роли, которые я играю, предполагают определенную физическую форму. Для моего организма комфортно раздельное питание. Я ем часто и понемногу... И еще… Нужно много-много денег. Это я о том, что касается каких- то косметических процедур. И это очень больно. Некоторое время ты не выходишь на улицу - у тебя отеки, синяки. Все женщины это знают".