В Индии родился ребенок, которого сочли воплощением божества

В Индии родился ребенок с четырьмя руками и четырьмя ногами. Фото: Кадр видео

В Индии родился ребенок с четырьмя руками и четырьмя ногами. Пол его пока не раскрывается.

Жители Садара и окрестностей стекаются к больнице, чтобы посмотреть на младенца. Они считают его воплощением божества Вишну.

Вишну – верховное божество в вишнуизме, наряду с Брахмой и Шивой является одним из триады божеств и выполняет функции охранителя мироздания. Вишну – один из самых почитаемых богов индийского пантеона, а вишнуизм – второе направление индуизма по численности последователей. В иконографии Вишну изображается в четырехруком человеческом образе, в желтых одеждах. В руках он держит цветок лотоса, булаву, чакру и раковину.

Ребенку пророчат судьбу девочки, родившейся 7 лет назад в индийском штате Уттар-Прадеш. Младенец появился на свет с деформированным носом, напоминавшим хобот. Позднее дефект хирурги попытались устранить дефект. Хобота не стало, но остались два носа, но ее все равно считают воплощением Ганеши – индуистского бога мудрости и благополучия с головой слона.