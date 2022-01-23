38-летняя певица Марина Девятова располнела и стала неузнаваема

Фото: кадр из шоу "Привет, Андрей!", Россия 1

Певица Марина Девятова стала известна на всю страну благодаря популярному вокальному телешоу "Народный артист-3", где стала финалисткой. После этого карьера вокалистки пошла в гору. Успешно сложилась и личная жизнь звезды. Она активно ведет блог, публикуя фото и видео, на которых предстает в эффектных образах. А на днях знаменитость появилась в гостях у Андрея Малахова. Вот только телезрители кумира не узнали.

Марина Девятова появилась на телешоу "Привет, Андрей!" на канале "Россия 1" и шокировала публику. Дело в том, что певица располнела и поклонники ее не сразу узнали. 38-летняя красавица исполнила хит "В роще пел соловушка".

Фото: кадр из шоу "Привет, Андрей!", Россия 1

Артистка хоть и набрала килограммы, но это совсем не мешало ей все также зажигательно петь и танцевать. Она с улыбкой рассказала об обожаемой дочери Ульяне, которая родилась в 2017 году. Отцом девочки является музыкант Алексей Пигуренко.

По словам Марины, ее крошка не унаследовала вокальных данных матери, но не боится выступать на людях. "Поем фальшиво и неритмично, но танцуем от души!" - с улыбкой поведала знаменитость.

Фото: СОЦСЕТИ

Отметим, Девятова вышла замуж в 2016 году. С Пигуренко она познакомилась в 2008 году, однако тогда оба были несвободны. Их отношения начались в 2011 году. Они сразу начали жить вместе, но спустя некоторое время расстались. Пара воссоединилась через полтора года после смерти отчима Девятовой. В этот трагичный период Пигуренко поддержал певицу.