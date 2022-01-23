Личное мнение о Крыме стоило должности главкому ВМС Германии

В Крыму слова теперь уже экс-главкома ВМС ФРГ назвали «началом отрезвления» в Европе. Фото: wikimedia.org

Главнокомандующий Военно–морскими силами Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку на фоне скандала, разразившегося после его слов о Крыме. Выступая на конференции Института оборонных исследований Манохара Паррикара в Индии, Шенбах заявил, что полуостров для Украины потерян навсегда.

– Крымский полуостров ушел, он никогда не вернется, это факт, – цитирует военного Spiegel.

Заявление 56-летнего высокопоставленного офицера бундесвера вызвало скандал не только со стороны Украины, МИД которой поспешило выразить свое несогласие с позицией Шенбаха, но и в самом оборонном ведомстве Германии.

Глава ведомства Кристина Ламбрехт провела срочную видеовстречу с генеральным инспектором Эберхардом Цорном и советником по связям с общественностью в попытке выработать линию поведения относительно Шенбаха.

Самому же вице-адмиралу пришлось срочным образом вернуться в Германию.

Украина прокомментировала слова Шенбаха в свойственной ей хамской манере:

– Крымский полуостров может быть утерян только в фантазии немецкого вице-адмирала. Крым обязательно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров, – заявил пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

В Минобороны ФРГ от слов вице-адмирала поспешили откреститься, заявив, что его позиция никоим образом не отражает официальный курс министерства, однако дали возможность вице-адмиралу объяснить свои слова. Что он, собственно, и сделал, сказав, что выразил исключительно личное мнение. А после подал в отставку, которая тут же была принята министром обороны.

В Крыму слова теперь уже отставного главкома ВМС ФРГ оценили, заявив, что это свидетельствует о «начале отрезвления» в Европе и постепенном понимании реалий того, что с Россией лучше иметь дружеские отношения, чем пытаться решить вопросы с позиции силы.