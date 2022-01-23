Могу, но не буду: Сильвио Берлускони решил не баллотироваться в президенты Италии

85-летний бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Фото: REUTERS

Сильвио Берлускони, 85-летний бывший премьер-министр Италии принял решение не участвовать в качестве кандидата в предстоящих выборах президента страны. Заявление политика было зачитано его соратниками во время онлайн-встречи представителей коалиции правых сил.

– Италии сегодня нужно единство. Я буду служить своей стране по-другому. Как европарламентарий и политический лидер, избегая противоречий, которые необоснованно связывают с моим именем, – приводят СМИ слова экс-премьера.

В то же время, сам Берлускони утверждает, что пользуется достаточной популярностью и поддержкой в стране, чтобы занять президентское кресло, но «дух ответственности рекомендует ему этого не делать».

Первый тур выборов президента пройдет в Италии 24 января. Принимать решение будет коллегия выборщиков, которая насчитывает около тысячи человек.

Президент в Италии не облечен большой властью, однако он играет крайне важную роль во внутренней политике страны, особенно во времена различных кризисов.

Берлускони заявил, что на предстоящих выборах он поддержит действующего премьера Италии Марио Драги, который, согласно опросам, лидирует среди кандидатов.