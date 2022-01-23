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Звезды23 января 2022 10:40

Телеведущая Екатерина Стриженова встала на лыжи, актриса Ирина Пегова практикует йогу, а Кристина Асмус борется с тяжелой зависимостью

В отличие от звезды сериала «Интерны», большинство знаменитостей ведут здоровый образ жизни и занимаются спором
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Телеведущая Екатерина Стриженова встала на лыжи. И поехала!

Телеведущая Екатерина Стриженова встала на лыжи. И поехала!

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После новогодних праздников многие обнаружили, что наели лишние килограммы и сделали правильные выводы. Телеведущая Екатерина Стриженова встала на лыжи. И поехала! Как это было, она рассказала своим подписчикам в Инстаграме:

«Случайно сегодня стояла очень тёплая приятная снежная зима, случайно поблизости оказалась лыжная база с комплектом для каждого отдыхающего, и поэтому совершенно случайно и главное неожиданно для себя, я оказалась в лесу на лыжах !!! Последний раз я на них стояла в школе лет в 15 и всёёё - оказывается от этого процесса можно получать удовольствие, дышать чистым воздухом и сжигать калории!»

«Горжусь, не могу сказать как! А я только что съел кусок торта!», - написала в комментариях телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева.

Актриса Ирина Пегова практикует разные детокс-программы и занятия йогой. Лежа на коврике она легко закидывает ногу за голову и принимает позу кошки. «Какая гибкость и грациозность!» - восхитились подписчики Пеговой.

Музыкант Олег Газманов отдыхает со своей женой Мариной на Мальдивах. Спортивный мачо, как Газманов, конечно, не валяется весь день в гамаке. Он плавает, ныряет с гигантскими мантами (это такие скаты, а не еда). Однажды с ним случилась нелепая ситуация! Её рассказала Марина Газманова: «Как-то раз собрались нырять с мантами! Я тщательно приготовила маску и ласты! Олег - парень шустрый, как только дали добро к погружению в воду, он хватаем мои ласты 36 размера на свой 40 и любовно мною обработанную маску от запотевания под водой, все натягивает и прыгает в воду! Я остаюсь в лодке, потому что в ластах 40-го размера плыть невозможно. Олег еще выкрикивал из воды, что я капуша и неумёха! Но час расплаты был неминуем! Когда он приплыл, я хотела ему высказать все, что о нем думаю за сорванную поездку. А он с невинным видом: «Ну что ж ты, Марусь, была слишком доверчива! Кто раньше встал, того и тапки!». Конечно, все моё злобное пыхтение, растворилось в хохоте. Мы так много хохочем, что болят мышцы на лице и животе!». Газмановы настолько спортивная семья, что даже хохот заставляет работать мышцы живота.

Музыкант Олег Газманов отдыхает со своей женой Мариной на Мальдивах.

Музыкант Олег Газманов отдыхает со своей женой Мариной на Мальдивах.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У актрисы Юлии Пересильд почти каждый день «тренировки». Не на лыжах и не на коврике для йоги, а с гитарой в руке. «Вот решила осваивать гитару. Мне дети подарили ее на Новый Год, - написала актриса в своем микроблоге. - Что хочется сказать, обратившись к юным, набирайте навыки с детства, ибо учиться во взрослом возрасте гораздо сложнее».

Неожиданно огорчила своих подписчиков актриса Кристина Асмус, которая в 33 года впервые закурила. Спортсменка, красавица, кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике и вдруг с сигаретой в руке? Теперь Асмус борется с вредной привычкой. «Я начала курить. В 33 года. До этого даже не держав сигарету в руках, - покаялась перед подписчиками Асмус. - Летом я снималась в проекте «Люся», где сыграла оторву, которая чуть ли не в каждом кадре курит, бухает, ну и всякое такое…. Один из актёров увидел, как я пыталась репетировать курение до начала съёмок и сказал: «Ты как пятиклассница. Видно, что не куришь». Ну и мой внутренний перфекционист сразу же пришёл в бешенство. Я начала учиться делать это по-честному. Потом на съёмках почти в каждой сцене мне надо было курить, потом уже как-то незаметно для себя я стала вне кадра стрелять сигаретку. А потом купила первую пачку… И вот уже 7 месяцев я курю. Я вообще не верила в эту зависимость, пока не столкнулась с ней. Я думала люди не бросают, просто потому что не хотят. Короче, БОльшей глупости в 33 года совершить было нельзя. Аааа! Памагитиииии!!!!»

Кристина Асмус в 33 года впервые закурила.

Кристина Асмус в 33 года впервые закурила.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тут же откликнулись на призыв коллеги Асмус. Актриса Дарья Повереннова посокрушалась: «Ох, Кристи, ты попала… Говорю тебе, как курильщица с 25-летним стажем… Бросать надо сейчас. Дальше будет тяжелее!». Елена Дудина поддержала: «Побалуешься и перестанешь, я в тебя верю».

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