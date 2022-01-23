Телеведущая Екатерина Стриженова встала на лыжи, актриса Ирина Пегова практикует йогу, а Кристина Асмус борется с тяжелой зависимостью

Телеведущая Екатерина Стриженова встала на лыжи. И поехала! Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После новогодних праздников многие обнаружили, что наели лишние килограммы и сделали правильные выводы. Телеведущая Екатерина Стриженова встала на лыжи. И поехала! Как это было, она рассказала своим подписчикам в Инстаграме:

«Случайно сегодня стояла очень тёплая приятная снежная зима, случайно поблизости оказалась лыжная база с комплектом для каждого отдыхающего, и поэтому совершенно случайно и главное неожиданно для себя, я оказалась в лесу на лыжах !!! Последний раз я на них стояла в школе лет в 15 и всёёё - оказывается от этого процесса можно получать удовольствие, дышать чистым воздухом и сжигать калории!»

«Горжусь, не могу сказать как! А я только что съел кусок торта!», - написала в комментариях телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева.

Актриса Ирина Пегова практикует разные детокс-программы и занятия йогой. Лежа на коврике она легко закидывает ногу за голову и принимает позу кошки. «Какая гибкость и грациозность!» - восхитились подписчики Пеговой.

Музыкант Олег Газманов отдыхает со своей женой Мариной на Мальдивах. Спортивный мачо, как Газманов, конечно, не валяется весь день в гамаке. Он плавает, ныряет с гигантскими мантами (это такие скаты, а не еда). Однажды с ним случилась нелепая ситуация! Её рассказала Марина Газманова: «Как-то раз собрались нырять с мантами! Я тщательно приготовила маску и ласты! Олег - парень шустрый, как только дали добро к погружению в воду, он хватаем мои ласты 36 размера на свой 40 и любовно мною обработанную маску от запотевания под водой, все натягивает и прыгает в воду! Я остаюсь в лодке, потому что в ластах 40-го размера плыть невозможно. Олег еще выкрикивал из воды, что я капуша и неумёха! Но час расплаты был неминуем! Когда он приплыл, я хотела ему высказать все, что о нем думаю за сорванную поездку. А он с невинным видом: «Ну что ж ты, Марусь, была слишком доверчива! Кто раньше встал, того и тапки!». Конечно, все моё злобное пыхтение, растворилось в хохоте. Мы так много хохочем, что болят мышцы на лице и животе!». Газмановы настолько спортивная семья, что даже хохот заставляет работать мышцы живота.

Музыкант Олег Газманов отдыхает со своей женой Мариной на Мальдивах. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У актрисы Юлии Пересильд почти каждый день «тренировки». Не на лыжах и не на коврике для йоги, а с гитарой в руке. «Вот решила осваивать гитару. Мне дети подарили ее на Новый Год, - написала актриса в своем микроблоге. - Что хочется сказать, обратившись к юным, набирайте навыки с детства, ибо учиться во взрослом возрасте гораздо сложнее».

Неожиданно огорчила своих подписчиков актриса Кристина Асмус, которая в 33 года впервые закурила. Спортсменка, красавица, кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике и вдруг с сигаретой в руке? Теперь Асмус борется с вредной привычкой. «Я начала курить. В 33 года. До этого даже не держав сигарету в руках, - покаялась перед подписчиками Асмус. - Летом я снималась в проекте «Люся», где сыграла оторву, которая чуть ли не в каждом кадре курит, бухает, ну и всякое такое…. Один из актёров увидел, как я пыталась репетировать курение до начала съёмок и сказал: «Ты как пятиклассница. Видно, что не куришь». Ну и мой внутренний перфекционист сразу же пришёл в бешенство. Я начала учиться делать это по-честному. Потом на съёмках почти в каждой сцене мне надо было курить, потом уже как-то незаметно для себя я стала вне кадра стрелять сигаретку. А потом купила первую пачку… И вот уже 7 месяцев я курю. Я вообще не верила в эту зависимость, пока не столкнулась с ней. Я думала люди не бросают, просто потому что не хотят. Короче, БОльшей глупости в 33 года совершить было нельзя. Аааа! Памагитиииии!!!!»

Кристина Асмус в 33 года впервые закурила. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тут же откликнулись на призыв коллеги Асмус. Актриса Дарья Повереннова посокрушалась: «Ох, Кристи, ты попала… Говорю тебе, как курильщица с 25-летним стажем… Бросать надо сейчас. Дальше будет тяжелее!». Елена Дудина поддержала: «Побалуешься и перестанешь, я в тебя верю».