Что грозит водителям, которые не прошли добровольный техосмотр: Письма с угрозами и повестки в суд

Эксперты предупреждают - водителям светят новые проблемы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конец прошлого года принес водителям отличные новости. Сначала народ напугали новыми требованиями к пунктам техосмотра — например, предлагалось каждую процедуру снимать на видео, чтобы диагностическая карта (ДК) перестала быть формальностью. Понятно, что при таких раскладах, ТО ощутимо вырос бы в цене. Но в конце концов от этой идеи отказались, да и вообще отменили обязательный техосмотр для личных авто. Все равно все просто покупают ДК.

Казалось бы, можно облегченно выдохнуть. Но эксперты предупреждают — водителям светят новые проблемы.

- Подозреваю, что теперь мы увидим волну исков от страховых к водителям, ставших виновниками ДТП, по поводу плохого технического состояния автомобилей, - предупреждает Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС). - По статистике ГИБДД по этой причине происходило меньше 1% ДТП. Однако экспертизы, доказывающие это, проводятся в автокатастрофах с погибшими или серьезно пострадавшими. Теперь же экспертизы могут назначать и в других случаях, когда у водителя-виновника нет ДК.

Kp.ru вместе с экспертами разбирался, станет ли техосмотр из обязательного добровольно-принудительным.

ТАК НУЖНО ЛИ ПРОХОДИТЬ ТО?

- Техосмотр никто не отменял. Но определенная категория водителей может проходить его добровольном порядке, - подчеркивает Сергей Ефремов, заместитель исполнительного директора Российского Союза автостраховщиков. - В соответствии с требованием закона №170, владелец обязан проходит ТО как это было ранее, если авто старше 4 лет и происходит смена собственника или вносится изменение в конструкцию. Например, под изменение конструкции могут попадать не соответствующий заводу изготовителю размер колес и резины. Также человек должен пройти ТО, если хочет выехать за пределы РФ, и в этой стране требование предъявления ДК является обязательным.

ЧТО СЕЙЧАС ГРОЗИТ ВОДИТЕЛЮ, НЕ ПРОШЕДШЕМУ ТО?

- Если человек ехал на своем авто в личных целях, при наступлении страхового случая, то есть аварии, ему не грозит ничего, - объясняет автоюрист и правозащитник Лев Воропаев. - Суд может грозить, например, нелегальным таксистам, которые в большинстве своем не проходят ТО, указывают, что ездят на машинах в личных целях и страхуются с обычным ОСАГО. На водителя без ДК страховая может подать так называемый регрессный иск — попытаться взыскать сумму выплаты по страховому возмещению с причинителя вреда. Но выиграть суд возможно только если будет установлено, что авария произошла по причине неисправности.

ЕСЛИ ПРИЧИНОЙ ДТП СТАЛА ТЕХНИЧЕСКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ?

- Это должно быть установлено или доказано экспертизой, - говорит Воропаев. - Но исходя из судебной практики, это обычно происходит в рамках уголовного дела, когда во время доследственной проверки, либо в суде устанавливают причину ДТП и выясняют, что это произошло из-за технеисправности. У страховой компании просто не хватит денег, чтобы по каждому случаю проводить судебную экспертизу и определять причину ДТП. Поэтому, я думаю, в этой части ничего на практике не изменится.

СКОЛЬКО СТОИТ ЭКСПЕРТИЗА?

- Самая дешевая не меньше 10 тысяч рублей. Для этого нужно разбирать автомобиль, смотреть все его внутренности: тормозную, рулевую системы. При обращении в страховую компанию по ОСАГО этого никто не делает, - констатировал Лев Воропаев. - Обычно делаются общие снимки ДТП, осматривается автомобиль, устанавливаются повреждения по перечню. Экспертизу назначают в уголовном деле, когда есть либо тяжкие увечья, либо гибель участника столкновения.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВОДИТЕЛЮ БЕЗ ДК ПРИ АВАРИИ?

- Главное не сдать самого себя, - уверен Воропаев. - Бывает, что человек сам в письменных объяснениях указывает, что у него вышла из строя тормозная система или рулевое управление. Если это станет известно страховой, она за это зацепится и может взыскать с виновника ДТП выплаты пострадавшему. Тогда страховая, если ей станет известно, за это зацепится и может с него взыскать. Либо сотрудники полиции вынесут постановление, что у водителя была технесправность, которая повлекла ДТП.

МОЖЕТ ЛИ СТРАХОВАЯ НЕ ПРОДАТЬ ПОЛИС БЕЗ ТО?

- Страховой полис отвязали от обязательного прохождения ТО. С того момента страховые компании ДК не требуют. Отказывают в продаже полисов обычно в рисковых ситуациях: новичкам, дальнобойщикам, тем, кто часто попадает в аварии. Но на ДК они не завязываются. Ни разу не слышал, чтобы отказывали из-за отсутствия ДК.

БУДУТ ЛИ СТРАХОВЫЕ СУДИТЬСЯ С ВОДИТЕЛЯМИ БЕЗ ДК?

- Единственное, что могут сделать страховые компании, это подавать регрессные иски «на дурака», - уверен Артем Корецкий, автоэксперт в сфере ОСАГО. - Мол, у вас не было ДК, извольте заплатить. Но любой юрист все это дело в суде «отобьет» просто потому, что страховая должна доказать, что авария произошла из-за технеисправности. Но у страховой нет механизма получения этих доказательств. Поэтому максимум, на что может рассчитывать страховая, это напугать виновника и получить в добровольном порядке какие-то выплаты, либо рассчитывать на некомпетентного судью, который может взыскать с виновника. Думаю, страховые компании при отсутствии ДК у виновника будут присылать письма с требованием вернуть выплаченные пострадавшему деньги. Раньше виновник, который оформлялся по Европротоколу, должен был в течение 5 дней отправить свой экземпляр протокола в свою страховую. Если он не отправил, то страховая направляла ему регресс. Сегодня обязанность по предоставлению осталась, но право регресса отменили. Что делает страховая? Что называется, следите за руками. Ссылается на недействующую статью и присылают примерно такие бумажки: «...согласно закону об ОСАГО, вы должны в течение 5 дней предоставить свой экземпляр Европротокола в страховую и по требованию предоставить автомобиль в течение двух недель. И поскольку вами данные требования выполнены не были, к вам возникло право регресса, извольте заплатить нам выплаченные … тыс. руб.» Первое, за непредоставление экземпляра Европротокола регресса уже нет, второе, машину на осмотр они не просили, хотя за ее непредоставление действительно есть право предъявить регресс. Расчет на то, что человек испугается и в первую очередь пойдет не к юристу, а кинется все это оплачивать (в письме они предоставляют банковские реквизиты). Юристы страховых компаний прекрасно понимают, что в суде они ничего не докажут и идти туда им смысла нет, поэтому и рассчитывают на доверчивость. Если вам пришло такое письмо, то его надо просто выбросить его в помойку.