Теща Олега Табакова раскрыла неприглядную семейную тайну

Отношения Марины Зудиной и Олега Табакова продлились более трех десятилетий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отношения Марины Зудиной и Олега Табакова, которые продлились более трех десятилетий, продолжают волновать публику даже спустя четыре года после смерти артиста. После скандальных откровений Елены Прокловой вновь вспомнили о том, что связь будущих супругов началась задолго до свадьбы, когда юная Марина была еще студенткой ГИТИСа, а Олег Павлович - ее мастером. К тому же, глубоком женатым на актрисе Людмиле Крыловой, из-за чего за Зудиной надолго закрепилось амплуа коварной разлучницы.

Родители актрисы о начале ее романа с известным наставником никогда публично не высказывались, но для программы Максима Галкина "Сегодня вечером" теща Табакова Ирина Зудина сделала исключение. Оказалось, что с самого начала она была в курсе отношений дочери-студентки с руководителем, но с нотациями не лезла. Вместо предрассудков на тему отношений с женатыми мужчинами мать Зудиной руководствовалась главным и единственным принципом: не вмешиваться в личное пространство. И когда все вокруг осуждали Зудину за связь с Табаковым, родительница, наоборот, поддержала.

Ирина Зудина в эфире Первого канала.

- Я никогда не думаю о долговечности союза. Человек все равно должен испытать сильную любовь. Это обязательно, понимаете? Я знала, но делала вид, что ничего не знаю. Вот и все. Внутри я это сразу принимала, - высказалась Зудина-старшая в эфире Первого канала.

Порицать Олега Табакова, который "поматросит и бросит", родители его любовницы даже не думали.

- Для моих родителей это не было на бытовом уровне. Они с большим пиететом к нему относились: Олег Палыч для всех нас был учителем, - призналась Марина Зудина. - Когда я узнала о том, что он ушел из семьи, я сказала об этом маме. Она спросила только: "К кому, интересно?". - "Ко мне". И я добавила что-то вроде "вот, ему уже столько лет...". Она отметила: "Ну и ты немолода уже". Мне в тот момент было 28, а нашим отношениям - уже 10 лет. Так бывает, это судьба, это невозможно объяснить логически. Мы совпали так, что мне надо было только любить. Мне не нужен был в тот момент какой-то брак.

При этом, как отметила вдова Табакова, после свадьбы ее карьера в кино, вопреки домыслам о протекции влиятельного супруга, пошла на спад. До того, как их роман стал достоянием общественности, Марина Зудина много снималась, но после рождения детей ей пришлось посвятить себя семье, отказавшись от большинства проектов.