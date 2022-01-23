Владимир Шевченко - о личном фотографе Бориса и Наины Ельциных: Дмитрий Донской был настоящим художником. Он краски никогда не сгущал

Бывший руководитель службы протокола президента СССР М. Горбачева и первого президента России Б. Ельцина Владимир Шевченко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Умер Дмитрий Донской, бывший личный фотограф Бориса Ельцина. (С первым Президентом России он работал с 1991-го по 1997-й). Об этом легендарном человеке мы вспоминаем с Владимиром Шевченко, который был с ним в одной команде.

Личный фотограф Бориса Ельцина Дмитрий ДОнской. Фото: "КП" Архив

-... Владимир Николаевич, мы вместе с Дмитрием Донским были в командировках - я от «Комсомолки» с другими журналистами освещал поездки Бориса Ельцина. Донской никогда себя не отделял от прессы, всегда подходил, здоровался, помогал, рассказывал о том, что мы не смогли увидеть.

- Воспитанный, культурный человек. Из интеллигентной семьи. Он был настоящим художником. Он краски никогда не сгущал, старался сделать фотографию такой, чтобы она соответствовала реальному образу человека.

Даже если у кого-то что-то не так, - президент это или политик из его окружения - как говорится, вот неловко повернулся, неправильное движение сделал, что-нибудь там, - погрешности в аксессуарах, - обязательно скажет. Обязательно.

Не было у него вот этого… Чтобы - кого-то «подкараулить». Он – интересный фотограф был и хороший человек.

Много работал с Наиной Иосифовной.

- Я знаю, тоже освещал женскую программу с Наиной Иосифовной. Скажите, как она отреагировала на его уход?

- Ну, я не звонил еще, понимаешь? Ребята, ей 90 лет, ну что вы… чудаки, как отреагировала…

- Думаю, она наверняка расстроится.

- Ну, конечно.

- А вы давно с Донским общались?

- Года два назад виделись. У него была персональная фотовыставка, я ходил на открытие.

Ну, у нас всегда складывались хорошие, добрые отношения. И - общение.

- А Борис Николаевич как относился к Донскому?

- Что Борис Николаевич? У него в последние годы появился свой личный фотограф, он, бывало, скажет: «Вы, я смотрю, прямо соревнуетесь!»

Похохмит...

Как Ельцин к Донскому относился? Нормально.

- Ну, ясно. Донской мне, знаете, чем ещё запомнился? Вот во время саммитов. Рядом же - другие фотографы других глав государств, которые как-то кичились, что вот они - близко допущены к телу. Донской был не такой.

- Нет, у него этого не было.

- Подсказывал, что-то рассказывал нам, какие-то вещи эксклюзивные.

- Вот тебе! Ты даже больше вспоминаешь. Мне некогда было следить за фотографами, как они себя ведут. Они только, как говорится, всегда просили место поближе к Борису Николаевичу, но это они получали и так.

- Мы с Ельциным летали в Вифлеем в январе 2001-го, на Рождество Христово, тогда и Донской был.

- Да, да!

- Ельцин уже не был президентом, но…

- Да, это первая поездка его - после отставки. Потому что она (речь о поездке. - А.Г.) была подготовлена еще до того, как он объявил, что уходит.

- Да. И Донской… И вы были.

- Было дело.

- Ну, что - будем всегда помнить такого удивительного человека и фотографа.

- Обязательно. Хорошими словами, хорошей памятью.

- Царствие ему небесное. Спасибо вам!