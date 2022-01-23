Владимир Шевченко - о личном фотографе Бориса и Наины Ельциных: Дмитрий Донской был настоящим художником. Он краски никогда не сгущал

Бывший руководитель службы протокола президента СССР М. Горбачева и первого президента России Б. Ельцина Владимир Шевченко
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Умер Дмитрий Донской, бывший личный фотограф Бориса Ельцина. (С первым Президентом России он работал с 1991-го по 1997-й). Об этом легендарном человеке мы вспоминаем с Владимиром Шевченко, который был с ним в одной команде.
Личный фотограф Бориса Ельцина Дмитрий ДОнской.
Фото: "КП" Архив
-... Владимир Николаевич, мы вместе с Дмитрием Донским были в командировках - я от «Комсомолки» с другими журналистами освещал поездки Бориса Ельцина. Донской никогда себя не отделял от прессы, всегда подходил, здоровался, помогал, рассказывал о том, что мы не смогли увидеть.
- Воспитанный, культурный человек. Из интеллигентной семьи. Он был настоящим художником. Он краски никогда не сгущал, старался сделать фотографию такой, чтобы она соответствовала реальному образу человека.
Даже если у кого-то что-то не так, - президент это или политик из его окружения - как говорится, вот неловко повернулся, неправильное движение сделал, что-нибудь там, - погрешности в аксессуарах, - обязательно скажет. Обязательно.
Не было у него вот этого… Чтобы - кого-то «подкараулить». Он – интересный фотограф был и хороший человек.
Много работал с Наиной Иосифовной.
- Я знаю, тоже освещал женскую программу с Наиной Иосифовной. Скажите, как она отреагировала на его уход?
- Ну, я не звонил еще, понимаешь? Ребята, ей 90 лет, ну что вы… чудаки, как отреагировала…
- Думаю, она наверняка расстроится.
- Ну, конечно.
- А вы давно с Донским общались?
- Года два назад виделись. У него была персональная фотовыставка, я ходил на открытие.
Ну, у нас всегда складывались хорошие, добрые отношения. И - общение.
- А Борис Николаевич как относился к Донскому?
- Что Борис Николаевич? У него в последние годы появился свой личный фотограф, он, бывало, скажет: «Вы, я смотрю, прямо соревнуетесь!»
Похохмит...
Как Ельцин к Донскому относился? Нормально.
- Ну, ясно. Донской мне, знаете, чем ещё запомнился? Вот во время саммитов. Рядом же - другие фотографы других глав государств, которые как-то кичились, что вот они - близко допущены к телу. Донской был не такой.
- Нет, у него этого не было.
- Подсказывал, что-то рассказывал нам, какие-то вещи эксклюзивные.
- Вот тебе! Ты даже больше вспоминаешь. Мне некогда было следить за фотографами, как они себя ведут. Они только, как говорится, всегда просили место поближе к Борису Николаевичу, но это они получали и так.
- Мы с Ельциным летали в Вифлеем в январе 2001-го, на Рождество Христово, тогда и Донской был.
- Да, да!
- Ельцин уже не был президентом, но…
- Да, это первая поездка его - после отставки. Потому что она (речь о поездке. - А.Г.) была подготовлена еще до того, как он объявил, что уходит.
- Да. И Донской… И вы были.
- Было дело.
- Ну, что - будем всегда помнить такого удивительного человека и фотографа.
- Обязательно. Хорошими словами, хорошей памятью.
- Царствие ему небесное. Спасибо вам!