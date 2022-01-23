Запретим криптовалюту, спасем бабушку!

Центробанк предложил запретить оборот криптовалюты в России. Фото: REUTERS

Предложение Центробанка запретить оборот криптовалюты в России многих возмутило. Многих обрадовало. А мне кажется, это просто нельзя воспринимать без сарказма. Как и все остальные запреты, призванные спасти нас, неразумных, от соблазнов жестокого мира. Мы ж как дети, стоит государству от нас на секунду отвернуться, как мы тут же спустим все свои деньги либо на конфеты, либо на биткоины. Глаз да глаз за нами!

Вот почитайте, что пишет Центробанк: "значительная распространенность мошенничества в торговле криптовалютами создает для граждан риски утраты существенной части вложенных средств". Уже страшно? Еще нет? А вот представьте: зашли вы на иностранный сайт, отправили незнакомому человеку 40 тысяч долларов и ждете, что он взамен пришлет вам биткоин. А он как сквозь землю. Вы хотите такого? Не хотите. А чего тогда возмущаетесь?

Или вот еще одна жуткая особенность криптовалют, от которой нас хочет оградить родной Центробанк: "Высокая волатильность". То бишь изменчивость и непредсказуемость курса. Вот накупите вы биткоинов, а они волатильничать начнут. Как спасаться будете? Одно дело, когда вы мультимиллиардер из Америки Илон Маск. Подскочит курс биткоина вверх, присядет вниз: икры на вашем бутерброде от этого не убавится, капуста в щах не поредеет.

А если вы не Илон Маск, а российская пенсионерка? Подойдёт к вам внучек молодой да продвинутый. И скажет: "Бабуля, твоя средняя пенсия составляет 18 984 рубля. На эти деньги ты можешь купить 514 килограммов моркови. Давай вложим твою пенсию в крипту! Курс биткоина за предыдущие 2 года вырос в 12 раз. При неизменности общего тренда твои 18 787 рублей превратятся в 225 444 рубля и ты сможешь купить на них шесть тонн моркови."

Вы знаете хоть одну бабушку, которая устоит перед таким предложением? Вот и я не знаю. Не задумываясь о том, для чего ей шесть тонн моркови, старушка на радостях наберет полну авоську биткоинов. А общий тренд возьми да преломись, биткоин возьми да рухни в два раза. И сможет она купить себе всего 257 килограммов моркови вместо 514.

Или возьмем другой вариант: курс криптовалюты вырастет. Бабуля на радостях обменяет ее на реальные деньги и побежит затариваться в магазин, тем самым увеличивая спрос. Когда увеличивается спрос, растут цены - этому нас Центробанк учит. А когда растут цены, другие бабушки смогут купить меньше моркови на свои пенсии.

Вот видите, какие они опасные, эти криптовалюты. Что вы хотите возразить? Что мы взрослые люди и сами имеем право решать, куда вкладывать свои деньги? А вот и нет. Государство решать будет. Вы же свои сбережения несколько раз теряли: в 1991, 1998, 2008, 2015... Ну и как вас таких после этого до биткоина допускать?

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