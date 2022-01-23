Сергей Марков: Пророссийское правительство в Киеве — это страшный сон Запада

Гендиректор «Института политических исследований» Сергей Марков. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева, которому три года как запрещен въезд в Россию, и который находится под российскими санкциями, на западе, а конкретно в британском МИДе, назвали будущим… главою пророссийского правительства в Киеве. Что сам Мураев, живущий в Британии, с некоторым изумлением тут же опроверг. Но англичане также утверждали, что Москва для формирования нового украинского кабинета министров поддерживает связи со многими политиками незалежной из числа «бывших».

Беспокойство по поводу откровений британских партнеров оперативно высказали и в американском госдепартаменте.

«КП» обратилась за комментарием к гендиректору «Института политических исследований» Сергею Маркову:

- Россию обвинили в попытках создать марионеточное правительство Украины. В Лондоне, называют самые разные имена, Вашингтон уже выразил возмущение. Ситуацию хотят довести до абсурда?

- Нет. Они говорят о подобных «российских устремлениях», как о таких планах Москвы, которых сами политики в Лондоне и Вашингтоне больше всего боятся - и менее всего хотят однажды увидеть наяву.

- Но называются ведь конкретные фамилии, например, экс-депутатов Рады, которых Кремль, якобы готов поставить во главе будущего правительства — и которые сами заявляют о нелепости подобных предположений!

- В этих сообщениях британцы же опираются на некие экспертные оценки. В которых такие фамилии звучат. Получается, подобного рода оценки зачастую, мягко говоря, не имеют достаточной адекватности в плане актуальной аналитики по Украине.

- Ну вот, в частности, Евгений Мураев, которого западные эксперты прочат в премьер-министры — он вообще-то под санкциями российскими?

- Да, этот человек под нашими санкциями. Если его называют «прокремлевским будущим премьером», значит, у британцев нет конкретных данных. Но они чувствуют , что главная угроза, то, чего враги России больше всего не хотят — ситуация, если вдруг Россия введет войска на территорию Украины. И после скоротечных боев большая часть украинской армии перейдет на сторону России, весь юго-восток Украины будет освобожден, какие-то попытки партизанщины будут лишь в Галичине. И будет "сформировано пророссийское правительство".

- Из кого?

- Как из тех, кто ныне находятся на Украине, так и из тех, кто вынужден был бежать под угрозой репрессий незаконного киевского режима.

- Это такие концентрированные страхи запада?

- Да. И вот они хотят этот свой самый жуткий сценарий — они хотят его вытащить наружу. Чтобы организовать информационную компанию. Чтобы заставлять Россию оправдываться.

- А что касается конкретных фамилий?

- Ну что фамилии? Фамилию Мураева они, конечно, уберут — потому что поняли, что обмишурились. Появление этой фамилии говорит о том, что это не данные их разведки, а то, что они сами придумали.