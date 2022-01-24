Анекдоты: В любом возрасте есть своя прелесть. 51 год, например, без остатка делится на 17

Вот интересно, где гусары брали шампанское?

«Советское» тогда еще не изобрели, а во Франции делали только игристое.

* * *

Мужик с женой останавливают такси. Мужик:

- Скажите, сколько стоит проехать до рынка?

Таксист:

- Сто рублей.

- А если вместе с женой?

- Сто рублей.

Мужик поворачивается к жене:

- Говорил я тебе, дура, что ты НИЧЕГО не стоишь!

* * *

После посадки самолета лучше не хлопать - можно разбудить пилота.

* * *

«Дорогая редакция, назрел вопрос: если съесть кого-то вакцинированного, то нужно ли самому еще вакцинироваться?

Заранее спасибо за ответ».

Ганнибал Лектер.

* * *

Вот все говорят: паркур, паркур… А в наше время это называлось «пойдем по стройке полазим».

* * *

В интернете появилась новая социальная сеть «Бабушки на лавочке». На страницах этой сети всего две кнопки: «Добавить в шалавы» и «Добавить в наркоманы».

* * *

Перед свадьбой думал, что она лучшая на свете, перед разводом - что хуже нее не будет, а нет, опять ошибся!

* * *

Каждый день вижу одно и то же: выходит мужик, чистит авто от снега и прогревает, выходит жена и уезжает, это как надо было ему так накосячить?!

* * *

- Вам предстоит постельная сцена!

- Ура, а что я должен делать?

- Лежать не шевелясь со свечкой в руках! Правда, вам повезло - целовать все будут!