Анекдоты: В любом возрасте есть своя прелесть. 51 год, например, без остатка делится на 17

Вот интересно, где гусары брали шампанское?
«Советское» тогда еще не изобрели, а во Франции делали только игристое.
* * *
Мужик с женой останавливают такси. Мужик:
- Скажите, сколько стоит проехать до рынка?
Таксист:
- Сто рублей.
- А если вместе с женой?
- Сто рублей.
Мужик поворачивается к жене:
- Говорил я тебе, дура, что ты НИЧЕГО не стоишь!
* * *
После посадки самолета лучше не хлопать - можно разбудить пилота.
* * *
«Дорогая редакция, назрел вопрос: если съесть кого-то вакцинированного, то нужно ли самому еще вакцинироваться?
Заранее спасибо за ответ».
Ганнибал Лектер.
* * *
Вот все говорят: паркур, паркур… А в наше время это называлось «пойдем по стройке полазим».
* * *
В интернете появилась новая социальная сеть «Бабушки на лавочке». На страницах этой сети всего две кнопки: «Добавить в шалавы» и «Добавить в наркоманы».
* * *
Перед свадьбой думал, что она лучшая на свете, перед разводом - что хуже нее не будет, а нет, опять ошибся!
* * *
Каждый день вижу одно и то же: выходит мужик, чистит авто от снега и прогревает, выходит жена и уезжает, это как надо было ему так накосячить?!
* * *
- Вам предстоит постельная сцена!
- Ура, а что я должен делать?
- Лежать не шевелясь со свечкой в руках! Правда, вам повезло - целовать все будут!