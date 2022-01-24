Вопрос дня: Довольны ли вы тем, как учат ваших детей и внуков? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Валерий КИСЕЛЕВ, ветеран спецподразделений, писатель:

- Уровень общего образования повысился. Но качество приходящих в спецподразделения... Моральные качества стали рыхлыми. Знают языки, но готовы ли они пожертвовать собой ради страны?

Марьяна БЕЗРУКИХ, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Российской академии образования:

- Основная проблема - подготовка учителя. В педвузах дают низкий уровень знаний о ребенке. Все - на профессиональные знания в конкретной предметной области. Нет устремления к тому, чтобы педагог понимал, как растет ребенок.

Сергей БОЯРСКИЙ, депутат Госдумы:

- Наши дети перегружены так, что мы лишаем их детства. Учеба становится сложнее с каждым годом. Я выступаю за пятидневку.

Сергей МАРКОВ, гендиректор Института политических исследований:

- В нашем образовании есть проблемы. Недофинансирование зарплат, недостаточность перспективных мероприятий, связанных с образованием. Моим детям в МГИМО удалось отбиться от коммерциализации, поскольку у них были отличные базовые знания и этот вуз - епархия МИДа. А вот следующим поколениям - им сложно.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ в отставке:

- Все знания, которые мы получали, - они носили пролонгированный характер. Лично у меня через 3 - 5 лет всплывало в памяти то, что прежде учил. И я, и мои товарищи вдруг понимали, что школа дала нам достаточно глубокие знания литературы, истории, географии. Они закладывались на подкорку. А сейчас - сиюминутные знания. И что у человека может остаться от этого? Дочери мои получили хорошее образование, а с внучкой сейчас мучаемся в 4-м классе. Ее нагрузка носит не связанный с получением образования характер.

Василий, слушатель Радио «КП» (97,2 FM):

- Нормально учат. Тут ведь дело еще и в родителях, терпении и доброжелательстве. Моя дочка уже освоила два языка, уроки делает спокойно и быстро.