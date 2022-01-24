С «цифрой» на прорыв

За два года Мишустин объехал почти все ведущие заводы страны. Это, например, КамАЗ. Премьер рулит уверенно, как Кабмином!.. Фото: Александр АСТАФЬЕВ/Пресс-служба правительства Москвы

Россия вступила в эпоху нового технологического перехода. Масштаб этого вызова требует такого же сильного ответа. Об этом в 2018 году говорил Владимир Путин. «Мы готовы к настоящему прорыву», - заявил тогда президент. Решать стратегическую задачу в январе 2020-го он поручил команде под началом нового премьера - Михаила Мишустина. Спустя два года можно подвести некоторые итоги.

У Мишустина в послужном списке реформирование налоговой службы, успешность которого была достигнута за счет двух принципов: цифровых технологий и нехарактерной для госструктур клиентоориентированности.

Основы новой экономической политики заложили «Национальные проекты». Это самая масштабная и комплексная за последние годы программа. От новой команды требовались эффективность, решительность, смелость в принятии нестандартных решений.

Новому Кабинету почти с первого дня пришлось противостоять коронавирусу. Началась масштабная работа по переводу всей системы здравоохранения на борьбу с эпидемией и защите людей.

Спустя два года можно признать, что правительство выбрало правильную стратегию.

Но и в больницы, школы (на фото) заглядывал. Заодно лично проверив здешний ученический обед... Фото: Александр АСТАФЬЕВ/Пресс-служба правительства Москвы

Параллельно с решением антикризисных задач продолжалась работа по оптимизации госуправления. Противостояние ковиду только ускорило технологическую революцию.

Правительство все это время занималось как совершенствованием планов развития, так и оптимизацией управленческих механизмов. Быстро провели реформу госпрограмм и создали единую цифровую систему управления ими ради их большей эффективности.

Поставленная президентом задача прорыва нашла инструментальное выражение в формулировании национальных целей. Тех самых ориентиров по разным аспектам развития, а также четких «дорожных карт» по их достижению. Все это осенью прошлого года оформилось в 42 стратегические инициативы. Речь о распоряжении огромными средствами (4,5 трлн рублей), из которых почти половина - внебюджетные. Долгое время нехватка гибкости и четкого алгоритма взаимодействия тормозила реализацию планов развития страны.

Фактически за один год «Белый дом» отменил 12 тысяч устаревших регуляторных документов. Принятый в середине прошлого года закон установил новые, более гибкие правила контроля над бизнесом. Число проверок сократилось на 60%. А цифровизация, фирменный знак премьера, распространяется теперь на самые разные сферы.

Но нерешенных задач еще много. Будут новые вызовы и проблемы. Но настрой и атмосфера внутри Кабмина дают основания для оптимизма.