Обгоревшая на пожаре Хлебникова впервые рассказала о состоянии своего лица

Марина Хлебникова до пожара, в марте 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Марина Хлебникова на днях выписалась их больницы, куда она угодила после страшного пожара. В начале ноября загорелась квартира артистки, она серьезно пострадала от огня. Два месяца исполнительница провела в больнице – сначала в реанимации, затем в обычной палате. Певица сильно обгорела, сообщалось, что ожоги на ее лице были такими серьезными, что Хлебникова изменилась до неузнаваемости. К счастью, это оказалось не так. В воскресенье, 23 января артистка впервые рассказала, как сейчас выглядит ее лицо. Марина вышла на связь по телефону в эфире программы «Прямой эфир» канала «Россия 1».

- Хочу, чтобы все знали: с лицом у меня все в порядке! – сообщила 56-летняя Хлебникова. - С квартирой все решим. Друзья у меня замечательные, родители живы. И у меня потрясающая дочка. Хочу, чтобы у всех людей было как можно больше здоровья!

Сейчас Марина временно живет у друзей. Подруга Хлебниковой, певица Наталья Гулькина на днях рассказала, что Марина не хочет надолго никого стеснять, поэтому часто переезжает с места на место. «Ходит туда-сюда», - сообщила Гулькина о жизни коллеги после больницы.

Некоторые считают, что такой образ жизни Марине не на пользу – ведь она еще не полностью восстановилась, ей нужен покой и отдых. Но Гулькина заверила, что Хлебникова чувствует себя хорошо и даже собирается в ближайшее время сделать пластическую операцию, чтобы избавиться от ожогов и вернуться на сцену. Пластику артистка собирается делать в той же больнице, в которую она попала после пожара.

Недавно телеведущий Андрей Малахов обратился к зрителям с просьбой поддержать Марину и пожертвовать деньги на ремонт ее квартиры. Многие уже откликнулись, перечислив посильную сумму. В Инстаграме Хлебникова опубликовала пост со словами благодарности всем добрым людям.

Пожар в квартире Хлебниковой начался ночью 19 ноября. Фото: кадр видео.

Напомним, пожар в квартире звезды начался ночью 19 ноября. В двухэтажных апартаментах певицы вспыхнул пожар. Огонь разгорелся в запертой комнате Хлебниковой, по одной из версий она уснула с зажженной сигаретой. Однако сама артистка уверяет, что, скорее всего, возгорание началось из-за неисправной проводки. Дома в этот момент находились пожилые родители и дочка артистки. 22-летняя Доминика первой почувствовала запах гари и подняла тревогу. Она пыталась вытащить мать, но не смогла справиться с запертой дверью.

Из-за сильных ожогов врачи ввели Марину в медикаментозную кому и помести на аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

- Когда я оказалась в больнице, пробыла в реанимации больше двух недель, - рассказывала ранее Хлебникова. - Примерно с 5 декабря я оказалась уже в обычном отделении. Были высокая температура, постоянные боли, кашель, невозможность дышать. Кислород, капельницы, лекарства. И круглосуточно… Это, конечно, очень тяжело... Я - в бинтах, а бинты - в йоде: им лечат ожоги.

Марина особо отметила специальную противоожоговую кровать, в которой она лежала.

- Это отделение в Институте Склифосовского оборудовано удивительной кроватью: в ней кварцевый мелкий песок. Он, как родниковая вода, бурлит и не позволяет массе твоего тела лежать на ожогах, - вспоминала певица.