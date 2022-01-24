«Больше беспокойства, чем ревности»: Жена Кузьмина раскритиковала мужа за выбор любовницы

Владимир Кузьмин познакомился с женой Екатериной в 2000 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Кузьмин и его третья жена Екатерина Трофимова прожили вместе 17 лет. А в 2018 году внезапно объявили о разводе. Артисту тогда было 63 года, его супруге – 36 лет. Музыкант и его избранница разъехалась и два года не жили вместе. После развода артист довольно быстро утешился: Кузьмин начал встречаться с яхтсменкой Светланой Карпухиной. Девушка катала его на своей яхте, сопровождала на концертах и позировала на совместных фото для Инстаграма. Их роман длился около года. А потом Владимир опять вернулся к бывшей жене. В 2020 году Кузьмин и Трофимова не только вновь поженились, но и обвенчались. Только сейчас Екатерина решилась рассказать, что чувствовала, пока ее любимый жил с другой.

Супруга музыканта призналась, что испытывала скорее удивление, чем ревность: ее озадачил выбор мужа.

- Я испытывала больше беспокойства, чем ревности, хотя чисто по-женски было, конечно, неприятно. У меня, скорее, было недоумение от его выбора. При этом он постоянно говорил, что я снюсь ему почти каждую ночь: «Хочу тебя забыть, но ты всегда рядом...», - рассказал Екатерина в интервью журналу «7 Дней».

Встречаясь с Карпухиной, Кузьмин, тем не менее, не оставлял надежды помириться с женой.

- Однажды мы встретились кофе попить, и Володя издалека завел разговор о том, что, может, нам снова сойтись? И я об этом стала думать. Потом мы еще не раз обсуждали наше будущее. Вновь - 29 сентября 2019 года, в годовщину свадьбы. Володя пришел ко мне. Это было очень забавно: звонок в дверь, открываю, а он там с чемоданчиком и с гитаркой: «Ну здрасте...» - поделилась жена Кузьмина.

Расставшись с супругой, Кузьмин начал встречаться с яхтсменкой Светланой Карпухиной. Фото: Инстаграм.

Екатерина признается, что им с мужем пришлось многое обсудить и о многом договориться. Супруга музыканта не скрывает, что в чем-то была не права.

- Нам потребовалось время, чтобы прояснить наши новые-старые отношения. Мы очень много говорили друг с другом, выстраивали границы, проясняли ценности, наши желания, высказывали непроговоренные обиды. Начали вновь узнавать друг друга. По факту только спустя 20 лет мы начали по-настоящему знакомиться друг с другом. Я поняла, что пыталась «измерять» мужа по своим представлениям. А он совершенно другая личность, гораздо масштабней, чем я себе нарисовала в голове. Володя гений, и этим все сказано. Именно развод дал мне возможность это понять, - считает Трофимова.

Владимир Кузьмин познакомился с будущей женой в 2000 году на пляже в Анапе, где юная Катя отдыхала с родителями. Разница в 27 лет ничуть не смутила звезду сцены: артист принялся оказывать эффектной блондинке из Елабуги знаки внимания. Владимир пригласил все семейство на концерт, а потом, когда его возлюбленная вернулась домой в Елабугу, уговорил ее прилететь к нему в Москву. Через год пара поженилась. Детей у супругов в этом браке не было.

От предыдущих отношений у Кузьмина есть четверо наследников: дочь Соня от первого брака с поэтессой Татьяной Артемьевой, дочь Марта -от отношений с Ириной Мильциной, дочь Николь от отношений с поклонницей Татьяной Муинго. У Кузьмина также есть приемный сын Никита, молодой человек живет в США.

Еще двое старших детей Кузьмина, родившиеся в браке с Татьяной Артемьевой, трагически погибли. Дочь Лизу нашли убитой в 2002 году в ее квартире – 24-летней девушке перерезал горло ее любовник. В 2009 году не стало ее брата Степана: молодой человек выпал из окна собственной квартиры на Юго-Западе Москвы, спасаясь от пожара.

Владимир Кузьмин был официально женат три раза. С 1979 по 1985 годы – на Татьяне Артемьевой. В 1990-м году в США певец женился на американской модели Келли Керзон. В 2001 году артист сыграл свадьбу со своей нынешней супругой Екатериной.

Помимо официальных походов в загс у Кузьмина были многочисленные увлечения и гражданские браки, самый яркий из которых – с актрисой Верой Сотниковой. Кузьмин и Сотникова были вместе семь лет, с 1993 по 2000 годы.