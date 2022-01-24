Уставший от снега канадский подросток стал звездой соцсетей

Картер во время интервью, которое прославило его на весь свет. Фото: REUTERS

Канадский третьеклассник Картер Троццоло буквально за один день стал знаменитым не только на всю страну, но и на весь мир, а причина такой популярности очень проста: ребенок не стал скрывать, что очень устал.

На глаза съемочной группе местного телеканала Картер попался в тот момент, когда медленно разгребал лопатой снег на улице. На вопрос корреспондента о самочувствии мальчик не стал ничего выдумывать и ответил максимально честно.

– Я устал, – заявил ребенок, тяжело вздохнув.

А затем помолчал и добавил: «Хотел бы я сейчас оказаться в школе».

Но школа для Картера пока недостижима – после непогоды, накрывшей восточную часть Канады, улицы ряда городов покрыты огромным слоем снега. Занятия в школах прекращены, а детям остается развлекаться, выкапывая из сугробов машины родителей и соседей.

Видеоролик с Картером был выложен в Интернет и сразу же стал вирусным – пользователи соцсетей с удовольствием делились ссылкой на видео друг с другом, добавляя свои комментарии.

– Думаю, что многие из нас сейчас чувствуют полное изнеможение по поводу всего того, что происходит в мире, и Картер просто выразил эмоции множества людей, – сказала журналистам мама мальчика, на которого свалилась популярность.

Впрочем, добавила она, умение тяжело вздыхать это такая особенность Картера – подобный вздох можно услышать от него, даже приготовив ему любимое блюдо.