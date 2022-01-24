Горько не будет: Премьер-министр Новой Зеландии отменила свадьбу

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С полуночи воскресенья на территории Новой Зеландии начали действовать новые антикоронавирусные ограничения – самые жесткие в стране за все время с начала пандемии.

Переход на новый уровень защитных мер ознаменовался заявлением премьер-министра страны Джасинды Ардерн об отмене запланированной свадьбы.

Согласно новым требованиям, массовые мероприятия не могут собирать более ста человек, имеющих сертификаты о вакцинации или 25 человек без таковых. В общественных местах и транспорте жители Новой Зеландии обязаны носить медицинские маски, такое же требование распространяется и на учеников школ, старше третьего класса.

– Не побоюсь сказать, что я ничем не отличаюсь от тысяч других новозеландцев, на которых пандемия оказала куда более разрушительное воздействие, и, в первую очередь, это невозможность быть рядом с любимыми, когда они тяжело больны. И это намного печальнее того, что переживаю сейчас я, – заявила Ардерн журналистам, комментируя свое решение о переносе свадьбы на неопределенный срок.

Летом 2018 года Джасинда Ардерн, занимавшая пост премьер-министра Новой Зеландии с октября 2017 года, родила дочь и на шесть недель ушла в декретный отпуск. После этого она вернулась к своим обязанностям, а вот сыграть свадьбу со своим партнером, телеведущим Кларком Гейфордом, ей пока так и не удалось.

Новая Зеландия противостояла коронавирусу успешнее многих государств. В немалой степени этому способствовали соблюдение предписанных медиками норм и высокий уровень вакцинации населения старше 12 лет – по некоторым данным доля привитых граждан в стране превысила 90%. Однако появление «омикрона» грозит прервать относительное благополучие новозеландцев.