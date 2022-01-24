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Происшествия24 января 2022 8:05

В Одинцове задержали гражданина Египта с 71 пакетом наркотиков

Полицейским он признался, что уже успел сделать много закладок
Наталия ЕРОШКИНА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько дней назад во время патрулирования одной из улиц в деревне Мамоново в подмосковном Одинцове полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину. Увидев патрульных мужчина стал вести себя очень беспокойно и попытался скрыться. Такое поведение насторожило полицейских и они решили проверить незнакомца. Мужчину задержали, им оказался 34-летний гражданин Египта. Иностранец не мог объяснить своего поведения полицейским, поэтому они стали проводить досмотр. В одном из карманов его куртки оперативники нашли очень много свёртков, похожих на пакетики с наркотиками. Задержанного доставили в отдел, а содержимое нескольких пакетов направили на экспертизу.

— Был задержан 34-летний гражданин Египта без регистрации на территории РФ, не работающий, у которого в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято порошкообразное вещество в количестве 71 свёртка. Согласно результатам исследования вещество содержит в своём составе А-пирролидиновалерофенон, — сообщил источник kp.ru.

Это вещество является синтетическим психостимулятором, его ещё называют "соли". Задержанный не стал отмалчиваться и рассказал полицейским, что распространял наркотики с помощью закладок. К тому моменту, как его задержали, он уже успел оставить много таких тайников. Сейчас на египтянина уже завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в крупном размере. А сами полицейские проверяют адреса закладок, которые указал задержанный, чтобы остановить распространение "солей".

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