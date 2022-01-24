Пьяный водитель специально сбил соседку в Наро-Фоминске и оставил ее умирать на морозе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трагедия произошла в одном из садовых товариществ в подмосковной деревне Митяево под Наро-Фоминском. Ранним утром местные жители нашли тело женщины, лежащее на обочине дороги. Внешне было видно, что погибшую сбил автомобиль. На место срочно вызвали экстренные службы. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть женщины от многочисленных травм. Повреждения были характерны для дорожно-транспортного происшествия: кто-то сбил женщину и оставил умирать на морозе. Полицейские установили личность погибшей, ей оказалась 38-летняя местная жительница Светлана К.*

Оперативники стали прочесывать деревню в поисках свидетелей происшествия. По горячим следам был установили и задержан мужчина, сбивший Светлану. Им оказался ее сосед, 41-летний Виктор С.* Мужчина живет на той же улице, где жила погибшая, в нескольких домах от нее. Полицейские выяснили, что в утро происшествия Виктор был пьян. Мужчина взял машину у знакомого и намеренно сбил соседку Светлану. После наезда на женщину, Виктор скрылся с места происшествия, оставив ее умирать на холоде.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 41-летний местный житель Виктор С.* находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял у знакомого автомобиль ВАЗ-21114 и умышленно совершил наезд на свою соседку, 38-летнюю Светлану К.* В результате ДТП женщина получила серьезнейшие травмы. Виктор не оказал ей никакой помощи и просто уехал с места происшествия, оставив женщину умирать на морозе», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи. Известно, что преступление Виктор совершил умышленно, мужчина намеренно сбил свою соседку. Пока неизвестно, что именно стало причиной такого поступка, однако уже установлено, что между погибшей и обвиняемым были неприязненные отношения и конфликты. Сейчас следователи допрашивают задержанного Виктора и устанавливают все детали происшествия.

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