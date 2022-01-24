В Сети нашлись десятки объявлений от ограбленной вдовы Александра Градского Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вдова Александра Градского, у которой налетчики похитили 100 млн рублей, почти 18 лет прожила с артистом, родила ему двоих детей. Но все эти годы Марина Коташенко оставалась в тени знаменитого мужа. Когда случилось ЧП, выяснилось, что она ведет закрытый, едва ли не затворнический образ жизни: никаких близких подруг, никаких приятелей по коттеджному поселку - о переживаниях Марины в прессе не появилось ни одного комментария. Как она живет, чем занимается, что думает о будущем разделе наследства - ни-че-го.

Сама Коташенко общаться со СМИ не намерена: сайту kp.ru удалось дозвониться вдове, но она распрощалась без лишних церемоний.

- Кто это? - сходу спросила Марина и, услышав ответ, тут же бросила трубку.

Марина Коташенко с сыном на камерах видеонаблюдения

Почему Марина Коташенко скрывает свой возраст

Страниц в социальных сетях, афиширующих возраст, происхождение и образование, у Марины Коташенко нет. И как оказалось, неслучайно: могли возникнуть расхождения с теми скупыми данными, что известны о молодой вдове. Так, например, все эти годы жена Градского скрывала свой настоящий возраст - и эту легенду поддерживал сам Александр Борисович.

По официальной версии, Марине Коташенко 37 лет, родилась она в Киеве 22 ноября 1984 года. Однако, судя по документам, которые оказались в распоряжении kp.ru, последняя любовь мэтра появилась на свет четырьмя годами раньше, в 1980-м. И родилась она не в Киеве, а в Житомире.

С образованием Марины тоже не все гладко. Тот факт, что жертва имеет дипломы юриста и актрисы, в Сети уже разошелся на мемы: мол, у вдовы есть все данные, чтобы устроить идеальное преступление. Однако, высшего юридического образования у Коташенко, похоже, нет: она закончила Черниговский юридический техникум.

Как выяснил сайт kp.ru, последние два года Марина Коташенко все-таки общалась в Сети: на сайте Авито обнаружилось около 40 ее объявлений.

Десятки объявлений о продаже вещей

Многомиллионного имущества Градский своей музе не надарил, но необходимый минимум обеспечил: она - владелица однокомнатной квартиры в Подмосковье и автомобиля Lexus RX350 2011 года выпуска. Этот джип певец приобрел в 2014 году, и с тех пор жена ездила за рулем сама - водителей в семье не было. К слову, водит Коташенко аккуратно: за последний год у нее всего 12 штрафов, и все оплачены. Последний раз автоледи нарушала за неделю до нападения - 9 января: превысила разрешенную скорость.

По словам домработницы Градского, которую удалось разговорить телевизионщикам, Марина не работала - занималась домом и детьми, возила их в секции, сама посещала бассейн и массажиста. При этом в последние годы супруги жили раздельно: он - в московской квартире, она - в загородном доме. Тихая и замкнутая хозяйка гостей в дом не водила, с соседями по поселку разговаривала коротко "здрасьте - до свидания", и весь ее круг общения якобы составляли помощники по хозяйству. Разве что иногда в гости к Коташенко приезжали родственники: отец и сестра.

Кстати, рейтинг на сайте объявлений у Коташенко оказался высоким: все покупатели поставили ей пять звездочек и за качество товаров, и за оперативность сделок, и за приветливость.

Впрочем, самым любопытным оказалось другое. Как выяснил сайт kp.ru, последние два года Марина Коташенко все-таки общалась в Сети: на сайте Авито обнаружилось около 40 ее объявлений. Что только не продавала жена Градского: детские сандалии и аксессуары для коляски, брендовые платья и туфли, б/у купальник, прокладки для груди и бюстгальтер для кормления, специальные рюкзаки и слинги для переноски ребенка и даже еловые шишки по 5 рублей за штуку. Все проданное добро потянуло примерно на 120 тысяч рублей, а самым дорогим "лотом" оказались сапоги-"лабутены" за 45 тысяч.

Скорее всего, никто даже не догадывался, что имеет дело с женой того самого Александра Градского.

- Новые, в носке не были. Малы, - указала Коташенко. - Стоит дорогая профилактика. Покупала в Нью-Йорке за 1150$. Размер 38, подойдут на 37.

Кстати, рейтинг на сайте объявлений у Коташенко оказался высоким: все покупатели поставили ей пять звездочек и за качество товаров, и за оперативность сделок, и за приветливость. Скорее всего, никто из них даже не догадывался, что имеет дело с женой того самого Александра Градского. Не исключено, что Марина нуждалась в деньгах на карманные расходы: по словам все той же домработницы, артист при жизни был прижимист, считал деньги и выдавал суммы строго на необходимое.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Зачем "рублевские жены" устраивают барахолку?

Распродажи от богатых и знаменитых на сайте объявлений, где можно задешево купить-продать любую безделушку, для обывателя выглядят диковато. У НИХ ведь все есть: квартиры, машины, огромные особняки с прислугой и прочие атрибуты роскоши - так стоит ли заморачиваться с еловыми шишками за копейки и застиранными бикини?

- На самом деле, такие распродажи от богатых дам - не редкость. В моей практике есть немало "рублевских жен", которые пользуются сайтами объявлений вместо того, чтобы выбросить или раздать ненужные вещи, - рассказал kp.ru психолог, профессор и доктор культурологических наук Андрей Зберовский. - Существуют три главные причины для подобных действий. Первая - общение. Для женщин выставить что-то на продажу - это нормальное поведение: так они поддерживают коммуникативные связи, общаются с новыми людьми. Кроме того, им интересно выйти в пространство, где никто не знает их историю, социальный статус, уровень материального благосостояния.

Психолог Андрей Зберовский.

Вторая причина для распродажи в Сети - самоутверждение. Так женщины, прошедшие школу жизни и с нуля добившиеся богатства, напоминают себе о том, что прошлое далеко позади. Мол, когда-то они и сами искали товары подешевле, покупали б/у вместо нового, а сейчас роли поменялись.

Ну и, в-третьих, нельзя сбрасывать со счетов финансовые причины. По моему опыту, это все-таки самая главная мотивация. Несмотря на стереотипы, неработающим женам богачей действительно постоянно не хватает денег. Да, они окружены помощниками по хозяйству, на столе - устрицы и фуа-гра, в гараже - люксовый автомобиль, но свободных денег мужья не выдают. Был у меня такой случай: одна девушка втайне от богатого супруга продала его старые сломанные часы. Когда он узнал, разразился страшный скандал. Оказалось, она за копейки отдала бесценную вещь. И все потому, что в кармане не хватало 15 тысяч - с подружкой кофе попить.

Еще хочу отметить: если женщина раньше жила бедности, то разбогатев, она не станет ничего выбрасывать и будет рачительно использовать каждую копейку. Это говорит о том, что пережив нищету, человек так и не проработал свои страхи. Обращайте внимание на внешность женщины, которая каждую мелочь стремится купить-продать. Синдром Плюшкина может выражаться не только в сборе всякого хлама, но и в замысловатом избавлении от него. Если такая женщина себя запускает, не следит за внешностью, это тревожный сигнал.