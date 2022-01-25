Олимпиада — общий праздник, и пусть Запад не пытается её политизировать!

Дружелюбные талисманы - мальчик-фонарик и панда - готовы встретить участников Игр! Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПУТИН И СИ ЦЗИНЬПИН ВМЕСТЕ ЗАЩИЩАЮТ СПОРТИВНЫЙ ДУХ

«Пекин! Принимает гостей.

Пекин! Ждёт отличных вестей.

Пекин! Олимпийский огонь

Освещает тебя, Пекин!

Пекин! Олимпийских колец.

Пекин! Жар горячих сердец.

Пекин! Единение душ

Ты сплотил, любимый Пекин!»

Эта песня, написанная пожилым россиянином к предстоящим Олимпийским играм в Китае, быстро набрала популярность, ярко выразив самые искренние пожелания русского народа городу двух Олимпиад (через 10 дней Пекин станет единственным местом на земле, принимавшим и зимние, и летные Игры).

Что особенно отрадно, столь искреннюю любовь к спорту разделяют как обычные люди, так и высшее руководство обеих стран. В начале года председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин обменялись новогодними поздравлениями, где условились «встретиться на зимних Олимпийских играх». Ведь главы наших государств являются не только коллегами, но и близкими друзьями, для которых стало доброй традицией присутствовать на таких мероприятиях вместе.

Чжан Ханьхуэй, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомню, в августе 2008 года президент Путин был приглашён на церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине и высоко оценил усилия китайской стороны по организации Игр. А в феврале 2014 года председатель Си Цзиньпин прибыл в Россию для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. Что стало первым случаем, когда лидер Китая посетил крупное спортивное мероприятие за пределами родины. И это отражало решительную поддержку Китаем Олимпийских игр в Сочи, столкнувшихся с попытками бойкота со стороны некоторых западных стран.

И вот теперь, в феврале 2022 года, президент Владимир Путин приглашён на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине — и посетит Китай, став первым главой крупной страны, которого примет председатель Си Цзиньпин с момента начала пандемии коронавируса. Тем самым наши лидеры подчёркивают высокий уровень российско-китайских отношений, демонстрируют ценность российско-китайской дружбы и самым решительным образом выступают в защиту олимпийского духа — против политизации спорта.

ЗАГИТОВУ И МЕДВЕДЕВУ ЛЮБЯТ И В КНР!

Благодаря уникальному географическому положению и природным условиям, Россия — мировая спортивная держава и центр зимних видов спорта. Ваша школа здесь — одна из лучших. В таких соревнованиях, как фигурное катание, хоккей, лыжные гонки, биатлон — российские спортсмены известны во всем мире. Мужская сборная России по хоккею, «король фигурного катания» Евгений Плющенко, фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова и многие другие — все они пользуются заслуженной популярностью у китайских болельщиков.

Неудивительно, что в прошлом году китайская национальная сборная по хоккею почти на пять месяцев отправилась в Россию для тренировок и подготовки к зимним Олимпийским играм в Пекине. Она показала стиль китайского хоккея, повысила соревновательный уровень и добились замечательных результатов.

Главы двух государств тоже очень любят спорт и придают большое значение китайско-российскому спортивному сотрудничеству. В интервью российскому телевидению председатель Си Цзиньпин однажды сказал, что ему нравятся плавание, альпинизм, футбол, волейбол, баскетбол, теннис, боевые искусства и другие виды спорта. Из зимних соревнований ему нравиться смотреть хоккей, конькобежный спорт, фигурное катание и лыжный фристайл.

А Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая отметил: «Я тренируюсь от двух до двух с половиной часов в день, занимаюсь на тренажерах, плаваю и, если у меня есть партнер, немного занимаюсь дзюдо. Время от времени играю в хоккей».

Алина Загитова. Фото: Raniero Corbelletti/AFLO

Теперь, при личном участии глав двух государств, в 2022-23 годах будут проведены Перекрёстные годы спортивных обменов между Китаем и Россией. Такие «тематические годы» организуются в восьмой раз, а Год спортивных обменов — впервые.

В целом же, взаимное проведение «тематических годов» является важной инициативой в истории российско-китайских отношений и заслуживающим внимание явлением в китайской дипломатии. Спорт несет мечту о сильной стране и возрожденной нации — и Россия и Китай воспользуются этой возможностью, чтобы сделать спортивные обмены мостом для укрепления взаимопонимания и дружбы.

ТОВАРООБОРОТ В $146 МЛРД — НЕ ПРЕДЕЛ!

Разумеется, наше сотрудничество развивается не только в спорте. В прошлом году Китай и Россия торжественно отметили 20-ю годовщину подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Путин официально объявили о продлении срока действия договора, подняв китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия на новую высоту в новую эпоху.

Так, на фоне свирепствующей в мире пандемии и вялого восстановления мировой экономики — китайско-российское сотрудничество демонстрирует огромный потенциал. В 2021 году товарооборот между Китаем и Россией достиг $146,887 миллиардов — рекордный показатель! Был успешно завершен Год научно-технических инноваций между Китаем и Россией, реализован ряд стратегических инициатив, успешно продвигалась стыковка китайского проекта «Пояс и путь» с Евразийским экономическим союзом.

Совместные усилия России и Китая по борьбе с пандемией вывели традиционную дружбу двух народов на авансцену современности, внеся вклад в построение сообщества здоровья для всего человечества. В решении международных и региональных проблем Китай и Россия твердо отстаивают справедливость, решительно выступают против гегемонистской практики и мышления времён «холодной войны» под прикрытием якобы «демократии». Как отметил член Государственного совета КНР, министр иностранных дел Ван И:

— Пока две великие державы — Китай и Россия — стоят плечом к плечу и углубляют сотрудничество, международный порядок не будет нарушен, мировая справедливость не падет, а гегемонизм не победит.

ИТОГО

Через 10 дней начнутся зимние Олимпийские игры в Пекине, которые совпадут с китайским Новым годом — годом Тигра. Китай представит миру яркую, необычную, выдающуюся Олимпиаду, которая будет основана на концепции «зелёных, инклюзивных, открытых и честных игр». Всё будет подчинено требованиям простоты, безопасности, увлекательности. Спортсмены, занимающиеся зимними видами спорта со всего мира, соберутся в Пекине, чтобы продемонстрировать олимпийский дух: «Быстрее, выше, сильнее — и вместе!» Мы уверены, что российские и китайские спортсмены смогут добиться новых успехов на зимних Олимпийских играх в Пекине, и что российско-китайские отношения в год Тигра покажут «тигриное могущество», взяв ещё более высокую планку! Давайте же вместе встретим общий праздник, Олимпиаду, и вместе пойдём в будущее!